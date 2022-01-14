https://tr.sputniknews.com/20220114/ak-partiden-ekonomiye-yonelik-4-maddelik-yasa-teklifi-1052721977.html

AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi

AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi

AK Parti'nin, Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T00:27+0300

2022-01-14T00:27+0300

2022-01-14T00:27+0300

ak parti

ekonomi

tbmm

vergi

türk lirası

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AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Akdemir ve AK Partili diğer milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, ekonomiye ilişkin düzenlemeler öngörüyor. Buna göre; vergi mükelleflerinin, yeniden değerleme imkanları ve 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerekçesiyle düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması amaçlanıyor. Ayrıca, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi öngörülüyor.Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda yabancı paralarını Türk Lirası'na çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi düzenleniyor.

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ak parti, tbmm, vergi, türk lirası