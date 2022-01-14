https://tr.sputniknews.com/20220114/akaryakit-bayileri-en-az-yuzde-15-kar-payi-talebinde-bulundu-1052748661.html

Akaryakıt bayileri en az yüzde 15 kar payı talebinde bulundu

Akaryakıt bayileri en az yüzde 15 kar payı talebinde bulundu

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt bayilerinin kâr payının en az yüzde 15 seviyesinde olması ve her yıl... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T17:16+0300

2022-01-14T17:16+0300

2022-01-14T17:16+0300

türkiye

akaryakıt

benzin

kar

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Başkanlar Kurulu'nun, bayilerin kâr payları ve bazı sorunlarını masaya yatırmak amacıyla yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.Akaryakıt bayilerinin maliyetlerdeki artıştan olumsuz şekilde etkilendiğini ifade eden Okumuş, mevcut kâr payıyla bayilerin zarar ettiğini aktardı.Okumuş, bu konuda bir rapor hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Hazırladığımız raporlarla mevcut kâr payıyla bayilerin zarar ettiklerini rakamlarla çok net olarak ortaya koyduk. Kâr payının en az yüzde 15 seviyelerinde olması ve her yıl enflasyon oranında arttırılması talebimizi içeren raporumuzu hazırlayarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, TBMM Enerji Komisyonu Başkanlığı'na, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na, siyasi partilerimizin Grup Başkanvekillerine, Milletvekillerine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına ilettik.Daha sonra hükümetimizin ve devlet bürokrasimizin en yetkili isimleriyle, kanun yapıcılarla karşılıklı görüşmelerde bulunduk. En son 11 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kendilerini ikna ettik ve bayilerin bugünkü kâr paylarıyla zarar ettikleri konusunda bizimle fikir birliğine vardılar ve bu konuda bir çalışma başlatıldı."Okumuş, bayilerin kâr payının sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının önemini vurgulayarak, "Günde 10 bin litre satan bir istasyon ayda 54 bin lira zarar etmektedir. Ülkemizdeki istasyonların günlük satış ortalamasının 3 bin litre civarında olduğu göz önüne alındığında bilhassa taşrada bulunan istasyonların varlıklarını sürdürmelerine imkan bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

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akaryakıt, benzin, kar