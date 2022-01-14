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Akrabalarının HES kodu ile seyahat eden koronavirüs hastası çift, şehirlerarası otobüste yakalandı
Akrabalarının HES kodu ile seyahat eden koronavirüs hastası çift, şehirlerarası otobüste yakalandı
Kırıkkale'de akrabasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan koronavirüsü hastası evli çifte 4 bin 750'şer lira idari para cezası... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
seyahat
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koronavirüs
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İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Mücahit (30) ve eşi Zehra (25) Tatlı'nın yapılan GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı belirlendi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karı ve kocanın PCR testlerinin pozitif olduğunu tespit etti. Akrabasının HES kodu ile bilet alan Mücahit Tatlı, "Ben hatamı kabul ediyorum. Yanlış yaptığımı da biliyorum. Biz düşünemedik" dedi. Salgın ekipleri tarafından karantina kuralı ihlali yapan karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Buradaki işlemlerin ardından da özel bir otelde karantinaya alındı.
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seyahat, gbt, koronavirüs, pcr, hes kodu

Akrabalarının HES kodu ile seyahat eden koronavirüs hastası çift, şehirlerarası otobüste yakalandı

02:07 14.01.2022 (güncellendi: 02:08 14.01.2022)
© İHA / HASAN AYAkrabalarının HES kodu ile seyahat eden koronavirüs hastası çift, Kırıkkale'de yakalandı
Akrabalarının HES kodu ile seyahat eden koronavirüs hastası çift, Kırıkkale'de yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© İHA / HASAN AY
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Kırıkkale'de akrabasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan koronavirüsü hastası evli çifte 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Eşi ile birlikte karantina ihlali yapan Mücahit Tatlı, "Yanlış yaptığımı biliyorum" dedi.
İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Otobüste seyahat eden Mücahit (30) ve eşi Zehra (25) Tatlı'nın yapılan GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı belirlendi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karı ve kocanın PCR testlerinin pozitif olduğunu tespit etti.

Akrabasının HES kodu ile bilet alan Mücahit Tatlı, "Ben hatamı kabul ediyorum. Yanlış yaptığımı da biliyorum. Biz düşünemedik" dedi. Salgın ekipleri tarafından karantina kuralı ihlali yapan karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Buradaki işlemlerin ardından da özel bir otelde karantinaya alındı.
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