https://tr.sputniknews.com/20220114/akrabalarinin-hes-kodu-ile-seyahat-eden-koronavirus-hastasi-cift-kirikkalede-yakalandi-1052725974.html

Akrabalarının HES kodu ile seyahat eden koronavirüs hastası çift, şehirlerarası otobüste yakalandı

Akrabalarının HES kodu ile seyahat eden koronavirüs hastası çift, şehirlerarası otobüste yakalandı

Kırıkkale'de akrabasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan koronavirüsü hastası evli çifte 4 bin 750'şer lira idari para cezası... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T02:07+0300

2022-01-14T02:07+0300

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İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Mücahit (30) ve eşi Zehra (25) Tatlı'nın yapılan GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı belirlendi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karı ve kocanın PCR testlerinin pozitif olduğunu tespit etti. Akrabasının HES kodu ile bilet alan Mücahit Tatlı, "Ben hatamı kabul ediyorum. Yanlış yaptığımı da biliyorum. Biz düşünemedik" dedi. Salgın ekipleri tarafından karantina kuralı ihlali yapan karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Buradaki işlemlerin ardından da özel bir otelde karantinaya alındı.

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seyahat, gbt, koronavirüs, pcr, hes kodu