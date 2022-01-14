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https://tr.sputniknews.com/20220114/ali-babacan-evlerde-elektrik-faturasi-yangini-var-bestepe-suspus-1052758325.html
Ali Babacan: Evlerde elektrik faturası yangını var, Beştepe suspus
Ali Babacan: Evlerde elektrik faturası yangını var, Beştepe suspus
Yeni yılda elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Zamların ardından faturalara yansıyan yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T23:56+0300
2022-01-14T23:57+0300
türkiye
elektrik
ali babacan
zam
fatura
dış güçler
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Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçildi. Yeni sistemle birlikte elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Elektrik faturası eline ulaşanlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar” dedi.Babacan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor.”
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elektrik, ali babacan, zam, fatura, dış güçler

Ali Babacan: Evlerde elektrik faturası yangını var, Beştepe suspus

23:56 14.01.2022 (güncellendi: 23:57 14.01.2022)
© Fotoğraf : DEVA PartisiAli Babacan
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Fotoğraf : DEVA Partisi
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Yeni yılda elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Zamların ardından faturalara yansıyan yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar” dedi.
Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçildi. Yeni sistemle birlikte elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Elektrik faturası eline ulaşanlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar” dedi.

Babacan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor.”
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