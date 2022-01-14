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Ali Babacan: Evlerde elektrik faturası yangını var, Beştepe suspus
23:56 14.01.2022 (güncellendi: 23:57 14.01.2022)
© Fotoğraf : DEVA PartisiAli Babacan
© Fotoğraf : DEVA Partisi
Yeni yılda elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Zamların ardından faturalara yansıyan yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar” dedi.
Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçildi. Yeni sistemle birlikte elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Elektrik faturası eline ulaşanlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar” dedi.
Babacan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar” dedi.
Babacan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor.”
Evlerde #elektrikfaturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar.— Ali Babacan (@alibabacan) January 14, 2022
Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi?
Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor.