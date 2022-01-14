https://tr.sputniknews.com/20220114/ali-babacan-evlerde-elektrik-faturasi-yangini-var-bestepe-suspus-1052758325.html

Ali Babacan: Evlerde elektrik faturası yangını var, Beştepe suspus

Ali Babacan: Evlerde elektrik faturası yangını var, Beştepe suspus

Yeni yılda elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Zamların ardından faturalara yansıyan yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T23:56+0300

2022-01-14T23:56+0300

2022-01-14T23:57+0300

türkiye

elektrik

ali babacan

zam

fatura

dış güçler

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Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçildi. Yeni sistemle birlikte elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Elektrik faturası eline ulaşanlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar” dedi.Babacan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor.”

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elektrik, ali babacan, zam, fatura, dış güçler