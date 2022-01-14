https://tr.sputniknews.com/20220114/almanya-federal-meclisi-uyesi-bystron-ab-ekonomik-nedenlerle-sputnik-vi-tanimiyor-1052751707.html
Almanya Federal Meclisi Üyesi Bystron: AB, ekonomik nedenlerle ‘Sputnik V’i tanımıyor
Almanya Federal Meclisi Üyesi Bystron: AB, ekonomik nedenlerle ‘Sputnik V’i tanımıyor
Almanya Federal Meclisi Milletvekili Petr Bystron, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V’yi... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T18:43+0300
2022-01-14T18:43+0300
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Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekili Petr Bystron, Rus basınına demecinde, “Aşı tıbbi bakış açısıyla değerlendirilseydi, Sputnik V uzun zamandır AB’de tanınmış olacaktı” dedi.EMA’nın Rus aşısını ekonomik nedenlerle onaylamadığını belirten Bystron, “EMA, büyük Batılı ilaç şirketlerinin ilaçlarını rekabete girmeden satabilmeleri için piyasayı koruyor. Ayrıca, Rusya'ya döviz girişini de sağlamak istemiyor” diye konuştu.Bystron ayrıca, siyasi faktörlerin de EMA'nın Sputnik V’nin AB’de kullanılmasına onay vermeme kararında etkili olduğuna dikkat çekti.Sputnik V, geçen yılın mart ayından bu yana EMA’nın uzman inceleme aşamalarından geçiyor.Sputnik V, toplam nüfusu 4 milyardan fazla olan 71 ülkede kullanım onayı aldı. Rusya’da 3.8 milyon insanın aşılanmasından elde edilen bulgulara göre Sputnik V aşısının etkinliği yüzde 97.6 olarak belirlendi. Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi’nin bildirdiği üzere yaygın aşılama programında elde edilen söz konusu oran, daha önce The Lancet dergisinde yayınlanan orandan (yüzde 91.6) daha yüksek çıktı.RDIF ayrıca Arjantin, San Marino, Sırbistan, Macaristan, Bahreyn, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerde yapılan aşılama sırasında Sputnik V kullanımına ilişkin verilerin Rus aşısının koronavirüse karşı en güvenli ve en etkili aşılardan biri olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.
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Almanya Federal Meclisi Üyesi Bystron: AB, ekonomik nedenlerle ‘Sputnik V’i tanımıyor
Almanya Federal Meclisi Milletvekili Petr Bystron, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V’yi ekonomik nedenlerle tanımadığını söyledi.
Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekili Petr Bystron, Rus basınına demecinde, “Aşı tıbbi bakış açısıyla değerlendirilseydi, Sputnik V uzun zamandır AB’de tanınmış olacaktı” dedi.
EMA’nın Rus aşısını ekonomik nedenlerle onaylamadığını belirten Bystron, “EMA, büyük Batılı ilaç şirketlerinin ilaçlarını rekabete girmeden satabilmeleri için piyasayı koruyor. Ayrıca, Rusya'ya döviz girişini de sağlamak istemiyor” diye konuştu.
Bystron ayrıca, siyasi faktörlerin de EMA'nın Sputnik V’nin AB’de kullanılmasına onay vermeme kararında etkili olduğuna dikkat çekti.
Sputnik V, geçen yılın mart ayından bu yana EMA’nın uzman inceleme aşamalarından geçiyor.
Sputnik V, toplam nüfusu 4 milyardan fazla olan 71 ülkede kullanım onayı aldı. Rusya’da 3.8 milyon insanın aşılanmasından elde edilen bulgulara göre Sputnik V aşısının etkinliği yüzde 97.6 olarak belirlendi. Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi’nin bildirdiği üzere yaygın aşılama programında elde edilen söz konusu oran, daha önce The Lancet dergisinde yayınlanan orandan (yüzde 91.6) daha yüksek çıktı.
RDIF ayrıca Arjantin, San Marino, Sırbistan, Macaristan, Bahreyn, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerde yapılan aşılama sırasında Sputnik V kullanımına ilişkin verilerin Rus aşısının koronavirüse karşı en güvenli ve en etkili aşılardan biri olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.