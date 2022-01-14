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https://tr.sputniknews.com/20220114/almanyanin-buyumesinin-5te-1i-biontechten-1052751454.html
Almanya'nın büyümesinin 5'te 1'i BioNTech'ten
Almanya'nın büyümesinin 5'te 1'i BioNTech'ten
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech, Almanya'nın ekonomik büyümesinde yaklaşık 5'te 1 oranında katkı sağladı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T18:37+0300
2022-01-14T18:37+0300
ekonomi
almanya
koronavirüs
kovid-19
uğur şahin
özlem türeci
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Kovid-19 aşısı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech, Almanya'nın ekonomik büyümesinin yaklaşık 5'te 1'ini sağladı.Alman basınında yer alan habere göre, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucuları arasında yer aldığı BioNTech firması, Almanya'nın yıllık büyümesinde önemli rol oynadı.BioNTech firması, 2021'de yüzde 2.7 büyüyen Alman ekonomisine tek başında yüzde 0.5 oranında katkı verdi.Böylece, ülkenin geçen yılki büyümesinin yaklaşık 5'te 1'lik kısmı BioNTech firmasının cirosundan kaynaklandı.Merkezi Almanya'nın Mainz şehrinde yer alan BioNTech'in Pfizer firması ile yaptığı ortaklık anlaşmasından kaynaklı lisans ve telif hakları ödemeleri Almanya'ya geliyor.BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 150'nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.BioNTech'in aşı satışlarından 2021'de 17 milyar avro kadar ciro sağladığı öngörülüyor.Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2021 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2,7 arttığını açıklamıştı.
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almanya, koronavirüs, kovid-19, uğur şahin, özlem türeci

Almanya'nın büyümesinin 5'te 1'i BioNTech'ten

18:37 14.01.2022
© AAÖzlem Türeci- Uğur Şahin
Özlem Türeci- Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech, Almanya'nın ekonomik büyümesinde yaklaşık 5'te 1 oranında katkı sağladı.
Kovid-19 aşısı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech, Almanya'nın ekonomik büyümesinin yaklaşık 5'te 1'ini sağladı.
Alman basınında yer alan habere göre, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucuları arasında yer aldığı BioNTech firması, Almanya'nın yıllık büyümesinde önemli rol oynadı.
BioNTech firması, 2021'de yüzde 2.7 büyüyen Alman ekonomisine tek başında yüzde 0.5 oranında katkı verdi.
Böylece, ülkenin geçen yılki büyümesinin yaklaşık 5'te 1'lik kısmı BioNTech firmasının cirosundan kaynaklandı.
Merkezi Almanya'nın Mainz şehrinde yer alan BioNTech'in Pfizer firması ile yaptığı ortaklık anlaşmasından kaynaklı lisans ve telif hakları ödemeleri Almanya'ya geliyor.
BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 150'nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.
BioNTech'in aşı satışlarından 2021'de 17 milyar avro kadar ciro sağladığı öngörülüyor.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2021 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2,7 arttığını açıklamıştı.
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