Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220114/altaydan-ayrilan-mustafa-denizli-super-ligde-en-basarisiz-donemini-yasadi-1052744719.html
Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı
Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı
Altay'da görevinden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'e çıkardığı siyah-beyazlı ekiple bu kulvarda 20 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 12... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T15:27+0300
2022-01-14T15:27+0300
spor
mustafa denizli
teknik direktör
altay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052205074_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1b5ee2984d47054ec2c237fde7bdafa3.jpg
Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'da 'Büyük Mustafa' lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray'da tamamladı. Teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan tecrübeli teknik direktör, geçen yıl normal sezonun bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın başına geçti.Play-off etabı dahil 5 maçta yenilgi görmeyen Denizli idaresindeki Altay, play-off finalinde Altınordu'yu yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e döndü.Altay'da 0.9 puan ortalamasıBu sezona iyi bir başlangıç yapan Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, averajla lider duruma yükseldiği 7. haftanın ardından çıktığı 13 müsabakada galip gelemedi.Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde görevinden ayrılan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'de 0,9 puan ortalaması yakaladı.Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde en az puan topladığı sezonu geçirdi. Fenerbahçe ile 2000-2001'de 2.24 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik direktör, 25 maça çıktığı Kasımpaşa'da ise 1.04 puan ortalamasında kalmıştı.Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Altay'da görev yapıp, 379 maça çıkan Denizli'nin çalıştırdığı ekipler, bu müsabakalarda 203 galibiyet, 82 beraberlik, 94 yenilgi yaşadı. Denizli, bu karşılaşmalarda 1.82 puan ortalaması yakalarken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluğa ulaştı.
altay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052205074_126:0:1026:675_1920x0_80_0_0_c23b05e5c804bb2c7e37864661e11e2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa denizli, teknik direktör, altay

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

15:27 14.01.2022
© AAAltay Teknik Direktörü Mustafa Denizli
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
Abone ol
Altay'da görevinden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'e çıkardığı siyah-beyazlı ekiple bu kulvarda 20 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.
Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'da 'Büyük Mustafa' lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray'da tamamladı. Teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan tecrübeli teknik direktör, geçen yıl normal sezonun bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın başına geçti.
Play-off etabı dahil 5 maçta yenilgi görmeyen Denizli idaresindeki Altay, play-off finalinde Altınordu'yu yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

Altay'da 0.9 puan ortalaması

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, averajla lider duruma yükseldiği 7. haftanın ardından çıktığı 13 müsabakada galip gelemedi.
Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde görevinden ayrılan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'de 0,9 puan ortalaması yakaladı.
Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde en az puan topladığı sezonu geçirdi. Fenerbahçe ile 2000-2001'de 2.24 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik direktör, 25 maça çıktığı Kasımpaşa'da ise 1.04 puan ortalamasında kalmıştı.
Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Altay'da görev yapıp, 379 maça çıkan Denizli'nin çalıştırdığı ekipler, bu müsabakalarda 203 galibiyet, 82 beraberlik, 94 yenilgi yaşadı. Denizli, bu karşılaşmalarda 1.82 puan ortalaması yakalarken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluğa ulaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:46Devlet Başkanlığı yerleşkesinde esrar yetiştiren Güney Afrikalı 'Kral Khoisan' tutuklandı
16:41Hollanda Kralı, sömürgeciliği hatırlattığı için Kraliyet arabasını kullanmayacak
16:36SSK ve Bağ-Kur aylıkları tatil günlerinde de ödenecek
16:18Sri Lanka’da plastik atıkları yutan 2 fil daha öldü
16:16YouTuber iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutmuş göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
16:15Elektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar
16:07Cristiano Ronaldo: 42 yaşıma kadar futbol oynamaya devam etmek istiyorum
15:50Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Kılıçdaroğlu'na Semra Güzel tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
15:462021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
15:46Tokayev, Şimkent ve iki bölgede daha olağanüstü hali kaldırdı
15:40Arnavutköy'de çiğ köfteciye silahlı saldırı kamerada
15:27Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı
15:23Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
15:18'Bakü ve Erivan, sınırların belirlenmesi için komisyon kurulmasında sözlü olarak anlaştı'
15:11Ucuz ekmek satan fırının şoförüne silahlı saldırı
15:09Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı
15:09İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava
15:05AA Finans'ın PPK beklenti anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
15:02CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’
14:59Bakan Akar: NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz