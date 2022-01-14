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https://tr.sputniknews.com/20220114/aractaki-ikaz-sesini-engelleyen-aparat-10-liraya-satiliyor-bu-toka-satilmamali-1052739834.html
Araçtaki ikaz sesini engelleyen aparat 10 liraya satılıyor: Bu 'toka' satılmamalı
Araçtaki ikaz sesini engelleyen aparat 10 liraya satılıyor: Bu 'toka' satılmamalı
Emniyet kemeri alarmını susturmak için kullanılan 'toka', kaza anında ölümlere davetiye çıkarıyor. Oto aksesuarcılarda ve internet alışverişlerinde 10 liraya... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T13:41+0300
2022-01-14T13:41+0300
yaşam
türkiye
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Emniyet kemeri takmak istemeyen birçok kişi, araçtan gelen ikaz sesini engellemek amacıyla 'toka' olarak da adlandırılan aparatı kullanıyor.Olası bir kazada hayat kurtaran emniyet kemerinin kullanılmaması, ölüme davetiye çıkarıyor. Satışı yasak olmayan fakat kullanılması yasak olan aparatların fiyatları ise 10 liradan başlıyor.'Emniyet kemeri çok önemli'Konuyla ilgili bilgi veren Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, emniyet kemerinin önemine değindi.Prof. Dr. Ilıcalı, insan canının 10 liraya satıldığına değinerek, "Trafik güvenliğinde en önemli şey emniyet kemeri. Emniyet kemeri kaza anında sizi hayata bağlıyor. Yani emniyet kemerini takmak sizin can simidiniz. Kemer takmadan seyahat etmek yüzme bilmeyen birinin simit takmadan denize girmesi demek. Ses yapmasın diye 10 liraya bir yerden aldığınız bu tokaları takıyorsunuz. Sonuçta siz o gürültüden rahatsız olmamak için bunu takıyorsunuz fakat hiç düşünmüyorsunuz ki bunun yerine gerçek kemer takarak belki yapacağınız bir kazada hayatta kalacaksınız. Bu toka satılmamalı" dedi. 'Kendinize kurşun atıyorsunuz'Ilıcalı, "Bu konuda Ticaret Bakanlığımızın da hassasiyetini biliyorum. Mutlaka kontrolleri yapması lazım. Biraz gürültüden rahatsız olma hassasiyeti gösteren ve bu tokayı kullanan değerli vatandaşın en başta kendi canını düşünmesi lazım. Bu yollara başvurmamalı bunu satanlar da kesinlikle satmamalı. Emniyet kemerinin nedeni insan canını kurtarmak. Bunun yerine sahte bir toka takıp, bedelini insanın canıyla ödeyeceği bir duruma sebep olmak, bundan haksız kazanç sağlamak, dolaylı yoldan ölüme sebebiyet vermek. Hukukçu değilim ama bunun bir suç unsuru olduğunu düşünüyorum. Bu toka gürültü çıkarmaz ama az ileride yapacağınız bir kazada da sizi korumaz. Canın değeri 10 lira mı? Çukura bilerek adım atar mısınız, pencere açıkken dışarıya doğru sarkar mısınız? Bu tokayla kendinize kurşun atıyorsunuz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calikin-oldugu-kazanin-detaylari-ortaya-cikti-emniyet-kemeri-takili-degildi-1052620895.html
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türkiye, trafik, otomobil

Araçtaki ikaz sesini engelleyen aparat 10 liraya satılıyor: Bu 'toka' satılmamalı

13:41 14.01.2022
© DHAAraçtaki ikaz sesini engellemek amacıyla 'toka' 10 liraya satılıyor: Bu toka satılmamalı
Araçtaki ikaz sesini engellemek amacıyla 'toka' 10 liraya satılıyor: Bu toka satılmamalı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© DHA
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Emniyet kemeri alarmını susturmak için kullanılan 'toka', kaza anında ölümlere davetiye çıkarıyor. Oto aksesuarcılarda ve internet alışverişlerinde 10 liraya satılan emniyet kemeri tokasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Bu tokayla kendinize kurşun atıyorsunuz" dedi.
Emniyet kemeri takmak istemeyen birçok kişi, araçtan gelen ikaz sesini engellemek amacıyla 'toka' olarak da adlandırılan aparatı kullanıyor.
Olası bir kazada hayat kurtaran emniyet kemerinin kullanılmaması, ölüme davetiye çıkarıyor. Satışı yasak olmayan fakat kullanılması yasak olan aparatların fiyatları ise 10 liradan başlıyor.

'Emniyet kemeri çok önemli'

Konuyla ilgili bilgi veren Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, emniyet kemerinin önemine değindi.

Prof. Dr. Ilıcalı, insan canının 10 liraya satıldığına değinerek, "Trafik güvenliğinde en önemli şey emniyet kemeri. Emniyet kemeri kaza anında sizi hayata bağlıyor. Yani emniyet kemerini takmak sizin can simidiniz. Kemer takmadan seyahat etmek yüzme bilmeyen birinin simit takmadan denize girmesi demek. Ses yapmasın diye 10 liraya bir yerden aldığınız bu tokaları takıyorsunuz. Sonuçta siz o gürültüden rahatsız olmamak için bunu takıyorsunuz fakat hiç düşünmüyorsunuz ki bunun yerine gerçek kemer takarak belki yapacağınız bir kazada hayatta kalacaksınız. Bu toka satılmamalı" dedi.

'Kendinize kurşun atıyorsunuz'

Ilıcalı, "Bu konuda Ticaret Bakanlığımızın da hassasiyetini biliyorum. Mutlaka kontrolleri yapması lazım. Biraz gürültüden rahatsız olma hassasiyeti gösteren ve bu tokayı kullanan değerli vatandaşın en başta kendi canını düşünmesi lazım. Bu yollara başvurmamalı bunu satanlar da kesinlikle satmamalı. Emniyet kemerinin nedeni insan canını kurtarmak. Bunun yerine sahte bir toka takıp, bedelini insanın canıyla ödeyeceği bir duruma sebep olmak, bundan haksız kazanç sağlamak, dolaylı yoldan ölüme sebebiyet vermek. Hukukçu değilim ama bunun bir suç unsuru olduğunu düşünüyorum. Bu toka gürültü çıkarmaz ama az ileride yapacağınız bir kazada da sizi korumaz. Canın değeri 10 lira mı? Çukura bilerek adım atar mısınız, pencere açıkken dışarıya doğru sarkar mısınız? Bu tokayla kendinize kurşun atıyorsunuz" dedi.
Ahmet Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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Futbolcu Ahmet Çalık’ın öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi
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