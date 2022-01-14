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Araştırma: Maske, insanları daha çekici gösteriyor
Araştırma: Maske, insanları daha çekici gösteriyor
İngiltere'de yapılan bir araştırma, kadınların maske takan erkekleri daha çekici bulduğunu ortaya koydu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T14:50+0300
2022-01-14T15:02+0300
yaşam
ingiltere
çekici
maske
cardiff üniversitesi
çekicilik
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Cardiff Üniversitesi Psikoloji Okulu'nda görev yapan araştırmacılar, erkek yüzlerinin çeşitli materyallerle ve farklı ölçüde örtülmesi durumunda karşı cins tarafından ne kadar çekici görüldüğünü inceledi.Araştırma sonucuna göre tıbbi maskeler erkekleri diğer materyallere nazaran daha çekici gösterirken, en az çekici olan formatın ise yüzün tamamen kapatılması olduğu belirtildi.Bilişsel Araştırma: İlkeler ve Çıkarımlar isimli dergide yayınlanan araştırma makalesinde elde edilen sonuçların, erkeklerin yüzü örtülmeden önce çekici bulunup bulunulmamasından bağımsız olduğuna vurgu yapıldı.Ancak bu araştırma, koronavirüs salgınından önce gerçekleştirilen benzer bir araştırmanın sonuçlarıyla ters düşüyor.Japonya'da 2016'da yapılan bir bilimsel inceleme, insanların tıbbi maskeleri hastalıklarla ilişkilendirmesi nedeniyle maskeli yüzleri daha az sağlıklı ve dolayısıyla daha az çekici olarak algıladığını ortaya koymuştu. Araştırmada söz konusu çekici bulmama durumu, 'hijyenik maske etkisi' olarak tanımlanmıştı.Cardiff Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Tıbbi maskeler hastalıkları akla getirse de, aynı zamanda çekiciliği olumlu yönde etkileyebilecek 'sorumlu ve ilgili vatandaş' olmanın bir işareti olarak da görülebilir" ifadelerini kullandı.Salgının başlamasından sonra yapılan bir başka incelemede de, "Maskeli yüzlerin hastalığı çağrıştırsa da sosyal olarak daha arzulanabilir ve güvenilir bulunabilir" sonucuna ulaşılmıştı.İngiltere'de maske zorunluluğu getirilmesinden 7 ay sonra, Şubat 2021'de gerçekleştirilen Cardiff Üniversitesi araştırması kapsamında, 43 kadın incelemeye alındı. 160 farklı erkek yüzünü çekicilik bakımından 1-7 arasında puanlamaları talep edilen kadınlara 4 farklı tipte erkek yüzleri gösterildi. Bu tipler, tamamen örtülü yüz, bir defterle örtülü yüz, kumaş maskeyle örtülü yüz ve tıbbi maskeyle örtülü yüz olarak belirlendi.Deneklere aynı zamanda, "Yüz maskelerinin geçtiğimiz yılda günlük hayatın bir parçası olduğuna" ve "maske kullanmanın koronavirüsün yayılmasını önlemekte etkili olduğuna" katılıp katılmadıkları soruldu. Katılımcıların çoğu, bu sorulara yüksek oranda katıldıklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20201105/rusyada-tibbi-maske-kullanimi-gozmakyaji-urunlerinin-satislarini-artirdi-1043165723.html
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ingiltere, çekici, maske, cardiff üniversitesi, çekicilik

Araştırma: Maske, insanları daha çekici gösteriyor

14:50 14.01.2022 (güncellendi: 15:02 14.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs, maske, Mayakovskaya metro istasyonu, Moskova
Rusya, koronavirüs, maske, Mayakovskaya metro istasyonu, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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İngiltere'de yapılan bir araştırma, kadınların maske takan erkekleri daha çekici bulduğunu ortaya koydu.
Cardiff Üniversitesi Psikoloji Okulu'nda görev yapan araştırmacılar, erkek yüzlerinin çeşitli materyallerle ve farklı ölçüde örtülmesi durumunda karşı cins tarafından ne kadar çekici görüldüğünü inceledi.
Araştırma sonucuna göre tıbbi maskeler erkekleri diğer materyallere nazaran daha çekici gösterirken, en az çekici olan formatın ise yüzün tamamen kapatılması olduğu belirtildi.
Bilişsel Araştırma: İlkeler ve Çıkarımlar isimli dergide yayınlanan araştırma makalesinde elde edilen sonuçların, erkeklerin yüzü örtülmeden önce çekici bulunup bulunulmamasından bağımsız olduğuna vurgu yapıldı.
Ancak bu araştırma, koronavirüs salgınından önce gerçekleştirilen benzer bir araştırmanın sonuçlarıyla ters düşüyor.
Japonya'da 2016'da yapılan bir bilimsel inceleme, insanların tıbbi maskeleri hastalıklarla ilişkilendirmesi nedeniyle maskeli yüzleri daha az sağlıklı ve dolayısıyla daha az çekici olarak algıladığını ortaya koymuştu. Araştırmada söz konusu çekici bulmama durumu, 'hijyenik maske etkisi' olarak tanımlanmıştı.
Cardiff Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Tıbbi maskeler hastalıkları akla getirse de, aynı zamanda çekiciliği olumlu yönde etkileyebilecek 'sorumlu ve ilgili vatandaş' olmanın bir işareti olarak da görülebilir" ifadelerini kullandı.
Salgının başlamasından sonra yapılan bir başka incelemede de, "Maskeli yüzlerin hastalığı çağrıştırsa da sosyal olarak daha arzulanabilir ve güvenilir bulunabilir" sonucuna ulaşılmıştı.
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İngiltere'de maske zorunluluğu getirilmesinden 7 ay sonra, Şubat 2021'de gerçekleştirilen Cardiff Üniversitesi araştırması kapsamında, 43 kadın incelemeye alındı.
160 farklı erkek yüzünü çekicilik bakımından 1-7 arasında puanlamaları talep edilen kadınlara 4 farklı tipte erkek yüzleri gösterildi. Bu tipler, tamamen örtülü yüz, bir defterle örtülü yüz, kumaş maskeyle örtülü yüz ve tıbbi maskeyle örtülü yüz olarak belirlendi.
Deneklere aynı zamanda, "Yüz maskelerinin geçtiğimiz yılda günlük hayatın bir parçası olduğuna" ve "maske kullanmanın koronavirüsün yayılmasını önlemekte etkili olduğuna" katılıp katılmadıkları soruldu. Katılımcıların çoğu, bu sorulara yüksek oranda katıldıklarını söyledi.

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