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Atıklardan üretilen sanat sergisi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
Atıklardan üretilen sanat sergisi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in atık malzemelerden ürettiği "Tekamül Sürdürülebilir Sanat... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T17:58+0300
2022-01-14T17:58+0300
politika
emine erdoğan
sergi
açılış
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UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanına sahip Barutçugil, atık pamuk, çiçek, Semerkant dut soymukları, doğal yapraklar, atık kenevir çuval ve bambu lifleri gibi doğal malzemeleri, Kağıthane Belediyesinin El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde "sıfır atık" bilinciyle üretilen kağıtlarla buluşturarak koleksiyon hazırladı.Kağıthane Belediyesi Sadabad Toplantı ve Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ilgisine sunulan serginin açılışı, Emine Erdoğan, Barutçugil ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.Ebru sanatçısı Barutçugil, kurdele kesiminde yaptığı konuşmada, atölyede üretilen kağıtların atıklardan oluşturulduğunu vurgulayarak, "Çöp olabilecek malzemelerden kağıt üretiliyor. 'Biz onları bir şekilde kendi sanatımızla birleştirip bir koleksiyon oluşturabilir miyiz?' diye yola çıktık. Kağıt çok önemli. Eğer kağıt olmasaydı biz ne yapardık?" dedi.Serginin açılış kurdelesi, Emine Erdoğan'ın "hayırlı olsun" temennisiyle kesildi.Kurdele kesiminin ardından Emine Erdoğan'a, atıktan yapılan kağıt üzerine basılmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafının yanı sıra kendi portresi hediye edildi.Erdoğan, sergideki 41 eseri inceledikten sonra el yapımı kağıt atölyesine geçti.Atölyede, pamuk, kot, kağıt, kenevir ve koli atıkları ile bunların kağıda dönüşmüş hallerini inceleyen Erdoğan, atık ham maddenin su içerisinde kazanda kaynatılması, dövülmesi, özel süzgeçlerden geçirilerek keçe üzerinde kurutulması ve ütülenmesi gibi tüm safhaları deneyimleyerek kağıt üretimi gerçekleştirdi.
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emine erdoğan, sergi, açılış

Atıklardan üretilen sanat sergisi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

17:58 14.01.2022
© AAEmine Erdoğan
Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in atık malzemelerden ürettiği "Tekamül Sürdürülebilir Sanat Sergisi"nin açılışını yaptı.
UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanına sahip Barutçugil, atık pamuk, çiçek, Semerkant dut soymukları, doğal yapraklar, atık kenevir çuval ve bambu lifleri gibi doğal malzemeleri, Kağıthane Belediyesinin El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde "sıfır atık" bilinciyle üretilen kağıtlarla buluşturarak koleksiyon hazırladı.
Kağıthane Belediyesi Sadabad Toplantı ve Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ilgisine sunulan serginin açılışı, Emine Erdoğan, Barutçugil ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Ebru sanatçısı Barutçugil, kurdele kesiminde yaptığı konuşmada, atölyede üretilen kağıtların atıklardan oluşturulduğunu vurgulayarak, "Çöp olabilecek malzemelerden kağıt üretiliyor. 'Biz onları bir şekilde kendi sanatımızla birleştirip bir koleksiyon oluşturabilir miyiz?' diye yola çıktık. Kağıt çok önemli. Eğer kağıt olmasaydı biz ne yapardık?" dedi.
Serginin açılış kurdelesi, Emine Erdoğan'ın "hayırlı olsun" temennisiyle kesildi.
Kurdele kesiminin ardından Emine Erdoğan'a, atıktan yapılan kağıt üzerine basılmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafının yanı sıra kendi portresi hediye edildi.
Erdoğan, sergideki 41 eseri inceledikten sonra el yapımı kağıt atölyesine geçti.
Atölyede, pamuk, kot, kağıt, kenevir ve koli atıkları ile bunların kağıda dönüşmüş hallerini inceleyen Erdoğan, atık ham maddenin su içerisinde kazanda kaynatılması, dövülmesi, özel süzgeçlerden geçirilerek keçe üzerinde kurutulması ve ütülenmesi gibi tüm safhaları deneyimleyerek kağıt üretimi gerçekleştirdi.
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