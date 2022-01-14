https://tr.sputniknews.com/20220114/ator-rus-turistler-turkiyede-asi-turuna-katilabilecek-1052737291.html

ATOR: Rus turistler Türkiye'de aşı turuna katılabilecek

ATOR: Rus turistler Türkiye'de aşı turuna katılabilecek

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Sağlık Bakanlığı’nın talep etmeleri halinde yabancılara Türkiye’deki hastanelerde ücret karşılığında aşı yapılabileceği... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T12:52+0300

2022-01-14T12:52+0300

2022-01-14T12:59+0300

rus turist

koronavirüs

ator

aşı

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ATOR’un açıklamasında, “Türkiye Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Ahmet Tekin’in gönderdiği yazıya göre, kliniklerin yabancı turistlere ülkede kullanılmakta olan aşılarla ücret karşılığında aşı yapmasına resmi olarak izin verildi. Daha önce Türkiye’de Kovid-19 aşıları yalnızca oturum izni olan Ruslara yapılıyordu” ifadeleri kullanıldı.‘Sadece pasaport yeterli’Bazı devlet kliniklerinde halihazırda yabancıların aşılandığı bildirilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:Açıklamaya göre turistler iki doz olarak uygulanan Pfizer/BionTech veya Çin’in Sinovac aşısını 400 TL (2.2 bin ruble) karşılığında yaptırabilecek.Aşı olan turistlerin verileri E-nabız sistemine girilecek ve bu kişilere dijital aşı sertifikası verilecek. Bu sertifika Avrupa aşı sertifika sistemi ile uyumlu ve AB’de tanındığı için Rus turistler bu sertifika ile Avrupa’ya seyahat edebilecek.Tur operatörlerine göre ise bu adımın ardından Türkiye, aşı turu piyasasında yüzde 20’lik bir yer kaplayabilir. Aşı turlarında en çok tercih edilen yer de İstanbul olacak. Türk şirketler Rus ortakları ile birlikte aşı olunacak yere transfer ve dönüş, refakat, tercüme hizmetlerinin ve gerektiği halde konaklamanın da olduğu paketler geliştiriyor. Sırbistan, Hırvatistan, Ermenistan ve diğer ülkelere aşı turu fırsatı sunan şirketlerden Türkiye’ye aşı turu da satın alınabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211014/rosturizm-turkiyedeki-otellerde-karantinaya-giren-rus-turistlerden-ek-ucret-alinmayacak-1049821053.html

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rus turist, ator, aşı