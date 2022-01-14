Avustralya Açık'ta yarışmak için aşı zorunluluğuna uymamakta direten ve anlatısındaki tutarsızlıklar silsilesiyle dikkat çeken Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağına karar verecek son makam olan Göç Bakanı Alex Hawke'dan beklenen açıklama geldi.Avustralya hükümetinin Novak Djokovic'in Kovid aşısı olmamasının toplum için risk oluşturabileceği görüşünü paylaşan Hawke, Sırp tenisçinin vizesinin ikinci kez iptal edildiğini açıkladı.
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avustralya, novak djokovic
Avustralya hükümeti: Djokovic'in vizesini iptal ettik
Dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisinin Kovid aşısı olmadığı halde Avustralya Açık'a katılma ısrarının yarattığı kriz nihai aşamada aleyhine sonuçlandı.
Avustralya Açık'ta yarışmak için aşı zorunluluğuna uymamakta direten ve anlatısındaki tutarsızlıklar silsilesiyle dikkat çeken Novak Djokovic'inAvustralya'da kalıp kalmayacağına karar verecek son makam olan Göç Bakanı Alex Hawke'dan beklenen açıklama geldi.
Avustralya hükümetinin Novak Djokovic'in Kovid aşısı olmamasının toplum için risk oluşturabileceği görüşünü paylaşan Hawke, Sırp tenisçinin vizesinin ikinci kez iptal edildiğini açıkladı.