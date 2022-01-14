https://tr.sputniknews.com/20220114/avustralyali-sunucularin-djokovice-kufretme-videosunu-sizdiran-calisan-kovuldu-1052740795.html

Avustralyalı sunucuların Djokovic'e küfretme videosunu sızdıran çalışan kovuldu

Avustralyalı sunucuların Djokovic'e küfretme videosunu sızdıran çalışan kovuldu

Aşısız halde Avustralya Açık'ta yarışmakta ısrar eden Novak Djokovic'e vize krizinin yaşandığı Avustralya'da, iki sunucunun dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T14:10+0300

2022-01-14T14:10+0300

2022-01-14T14:29+0300

spor

avustralya

novak djokovic

video

küfür etmek

sunucu

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tv

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Avustralya'da medya kuruluşlarına altyazı ve deşifre hizmetleri sağlayan bir şirket, Avustralya vizesi bugün 2. kez iptal edilen şampiyon tenisçi Novak Djokovic'i yerden yere vuran iki televizyon sunucusunun videosunu sızdırma suçlamasıyla bir çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Ai-Media Technologies isimli şirketin açıklamasında, 'içeriğin yetkisiz şekilde servis edilmesinden, pandemi nedeniyle uzaktan çalışan bir elemanının sorumlu olduğunun belirlendiği' belirtildi. Sözkonusu elemanın artık çalışanı olmadığını medyayla paylaşan şirket, kimliğini ise açıklamadı. Avustralyalıların nabzını yakaladıVideoda, Seven West Media kanalının 7NEWS programının iki sunucusunun, kaydedilmediği düşüncesiyle, Djokovic'in aşı olmama ısrarı, Kovid geçirdiği iddiası ve vize başvurusunu eleştirirken küfrettikleri video, Avustralyalıların nabzını yakalarken sosyal medyada viral oldu. Videoda kadın sunucu Rebecca Maddern, Djokovic yalancı, sinsi g.tün teki" derken, erkek sunucu Mike Amor "Kendi kahrolası yalanlarının kuyusuna düştü" yorumunu yapıyor.Kanala göre sızdıran kişi suç işlediSosyal medya kullanıcılarının çoğunun destek verdiği sunuculara destek açıklayan kanal da 'yayında olmadıklarını düşünerek yaptıkları sohbetin kaydedilmesi ve sızdırılmasının yasaların ihlali' olduğunu belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220114/avustralya-hukumeti-djokovicin-vizesini-iptal-ettik-1052731004.html

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avustralya, novak djokovic, video, küfür etmek, sunucu, kanal, tv