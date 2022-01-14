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Avustralyalı sunucuların Djokovic'e küfretme videosunu sızdıran çalışan kovuldu
Avustralyalı sunucuların Djokovic'e küfretme videosunu sızdıran çalışan kovuldu
Aşısız halde Avustralya Açık'ta yarışmakta ısrar eden Novak Djokovic'e vize krizinin yaşandığı Avustralya'da, iki sunucunun dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T14:10+0300
2022-01-14T14:29+0300
spor
avustralya
novak djokovic
video
küfür etmek
sunucu
kanal
tv
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Avustralya'da medya kuruluşlarına altyazı ve deşifre hizmetleri sağlayan bir şirket, Avustralya vizesi bugün 2. kez iptal edilen şampiyon tenisçi Novak Djokovic'i yerden yere vuran iki televizyon sunucusunun videosunu sızdırma suçlamasıyla bir çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Ai-Media Technologies isimli şirketin açıklamasında, 'içeriğin yetkisiz şekilde servis edilmesinden, pandemi nedeniyle uzaktan çalışan bir elemanının sorumlu olduğunun belirlendiği' belirtildi. Sözkonusu elemanın artık çalışanı olmadığını medyayla paylaşan şirket, kimliğini ise açıklamadı. Avustralyalıların nabzını yakaladıVideoda, Seven West Media kanalının 7NEWS programının iki sunucusunun, kaydedilmediği düşüncesiyle, Djokovic'in aşı olmama ısrarı, Kovid geçirdiği iddiası ve vize başvurusunu eleştirirken küfrettikleri video, Avustralyalıların nabzını yakalarken sosyal medyada viral oldu. Videoda kadın sunucu Rebecca Maddern, Djokovic yalancı, sinsi g.tün teki" derken, erkek sunucu Mike Amor "Kendi kahrolası yalanlarının kuyusuna düştü" yorumunu yapıyor.Kanala göre sızdıran kişi suç işlediSosyal medya kullanıcılarının çoğunun destek verdiği sunuculara destek açıklayan kanal da 'yayında olmadıklarını düşünerek yaptıkları sohbetin kaydedilmesi ve sızdırılmasının yasaların ihlali' olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220114/avustralya-hukumeti-djokovicin-vizesini-iptal-ettik-1052731004.html
https://tr.sputniknews.com/20220112/avustralyali-sunucularin-djokovic-sohbeti-sosyal-medyaya-sizdi-yalanci-sinsi-gtun-teki-1052667597.html
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avustralya, novak djokovic, video, küfür etmek, sunucu, kanal, tv

Avustralyalı sunucuların Djokovic'e küfretme videosunu sızdıran çalışan kovuldu

14:10 14.01.2022 (güncellendi: 14:29 14.01.2022)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Aşısız halde Avustralya Açık'ta yarışmakta ısrar eden Novak Djokovic'e vize krizinin yaşandığı Avustralya'da, iki sunucunun dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi hakkında küfürle karışık atıp tutma videosunun sosyal medyaya düşmesiyle ilgili bir çalışan işten çıkarıldı.
Avustralya'da medya kuruluşlarına altyazı ve deşifre hizmetleri sağlayan bir şirket, Avustralya vizesi bugün 2. kez iptal edilen şampiyon tenisçi Novak Djokovic'i yerden yere vuran iki televizyon sunucusunun videosunu sızdırma suçlamasıyla bir çalışanını işten çıkardığını duyurdu.
Ai-Media Technologies isimli şirketin açıklamasında, 'içeriğin yetkisiz şekilde servis edilmesinden, pandemi nedeniyle uzaktan çalışan bir elemanının sorumlu olduğunun belirlendiği' belirtildi. Sözkonusu elemanın artık çalışanı olmadığını medyayla paylaşan şirket, kimliğini ise açıklamadı.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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Avustralya hükümeti: Halk sağlığına risk oluşturduğu için aşısız Djokovic'in vizesini iptal ettik
09:57

Avustralyalıların nabzını yakaladı

Videoda, Seven West Media kanalının 7NEWS programının iki sunucusunun, kaydedilmediği düşüncesiyle, Djokovic'in aşı olmama ısrarı, Kovid geçirdiği iddiası ve vize başvurusunu eleştirirken küfrettikleri video, Avustralyalıların nabzını yakalarken sosyal medyada viral oldu. Videoda kadın sunucu Rebecca Maddern, Djokovic yalancı, sinsi g.tün teki" derken, erkek sunucu Mike Amor "Kendi kahrolası yalanlarının kuyusuna düştü" yorumunu yapıyor.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası hazırlıklarını sürdüren tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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Avustralyalı sunucuların Djokovic sohbeti sosyal medyaya sızdı: Yalancı, sinsi g.tün teki
12 Ocak, 16:01

Kanala göre sızdıran kişi suç işledi

Sosyal medya kullanıcılarının çoğunun destek verdiği sunuculara destek açıklayan kanal da 'yayında olmadıklarını düşünerek yaptıkları sohbetin kaydedilmesi ve sızdırılmasının yasaların ihlali' olduğunu belirtti.
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