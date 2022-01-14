https://tr.sputniknews.com/20220114/aydinda-esi-tarafindan-pompali-tufekle-yaralanan-genc-kadinin-vucuduna-20-sacma-isabet-etti-1052755328.html

Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç kadının vücuduna 20 saçma isabet etti

Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç kadının vücuduna 20 saçma isabet etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Gülcan S., tartıştığı eşi Hasan S. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Genç kadının kalçasına yaklaşık 20 saçma isabet... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T21:41+0300

2022-01-14T21:41+0300

2022-01-14T21:42+0300

türkiye

aydın

kadın

pompalı tüfek

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Gülcan S. (27), tartıştığı eşi Hasan S. (30) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kalçasına yaklaşık 20 saçmanın isabet ettiği genç kadın hastaneye kaldırılırken, Hasan S. ise olayın ardından kaçtı.Olay, saat 16.00 sıralarında Camiatik Mahallesi Yasakçı Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan S., bilinmeyen nedenle eşi Gülcan S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S., eşi Gülcan S.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Kalçasına yaklaşık 20 saçmanın isabet ettiği genç kadın kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gülcan S., sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülcan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis Hasan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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aydın, kadın, pompalı tüfek