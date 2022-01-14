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https://tr.sputniknews.com/20220114/bagdatta-kdp-sozcusu-feyliye-suikast-girisimi-1052757626.html
Bağdat'ta KDP Sözcüsü Feyli'ye suikast girişimi
Bağdat'ta KDP Sözcüsü Feyli'ye suikast girişimi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Feyli'nin bulunduğu araca kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T23:23+0300
2022-01-14T23:23+0300
2022-01-14T23:23+0300
dünya
irak
mesud barzani
bağdat
muhammed el halbusi
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mehdi Abdulkerim Feyli'ye suikast girişimi düzenlendiği, Feyli'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Feyli'nin bulunduğu araca Bağdat'ın doğusunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.Feyli'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ancak aracında hasar oluştuğu belirtildi.Dün de KDP'nin Bağdat bürosuna el bombası atılmış, saldırıda can kaybı kaydedilmemişti.Bağdat'ta bugün öğle saatlerinde de Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddum Partisi'ne el bombasıyla saldırı düzenlenmişti.Irak hükümetinden ise henüz söz konusu saldırıların faillerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
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irak, mesud barzani, bağdat, muhammed el halbusi
Bağdat'ta KDP Sözcüsü Feyli'ye suikast girişimi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Feyli'nin bulunduğu araca kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mehdi Abdulkerim Feyli'ye suikast girişimi düzenlendiği, Feyli'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Feyli'nin bulunduğu araca Bağdat'ın doğusunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.
Feyli'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ancak aracında hasar oluştuğu belirtildi.
Dün de KDP'nin Bağdat bürosuna el bombası atılmış, saldırıda can kaybı kaydedilmemişti.
Bağdat'ta bugün öğle saatlerinde de Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddum Partisi'ne el bombasıyla saldırı düzenlenmişti.
Irak hükümetinden ise henüz söz konusu saldırıların faillerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.