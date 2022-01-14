https://tr.sputniknews.com/20220114/bagdatta-kdp-sozcusu-feyliye-suikast-girisimi-1052757626.html

Bağdat'ta KDP Sözcüsü Feyli'ye suikast girişimi

Bağdat'ta KDP Sözcüsü Feyli'ye suikast girişimi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Feyli'nin bulunduğu araca kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T23:23+0300

2022-01-14T23:23+0300

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dünya

irak

mesud barzani

bağdat

muhammed el halbusi

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mehdi Abdulkerim Feyli'ye suikast girişimi düzenlendiği, Feyli'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Feyli'nin bulunduğu araca Bağdat'ın doğusunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.Feyli'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ancak aracında hasar oluştuğu belirtildi.Dün de KDP'nin Bağdat bürosuna el bombası atılmış, saldırıda can kaybı kaydedilmemişti.Bağdat'ta bugün öğle saatlerinde de Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddum Partisi'ne el bombasıyla saldırı düzenlenmişti.Irak hükümetinden ise henüz söz konusu saldırıların faillerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

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