https://tr.sputniknews.com/20220114/bakan-akar-natonun-her-zamankinden-daha-aktif-ve-canli-olduguna-inaniyoruz-1052743270.html

Bakan Akar: NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz

Bakan Akar: NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine tevdi edilen tüm görev ve... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T14:59+0300

2022-01-14T14:59+0300

2022-01-14T14:59+0300

savunma

nato

türkiye

ordu

tsk

hulusi akar

asker

açıklama

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile NATO Hızlı İntikal Edebilir Kolordu-Türkiye (NRDC-T) görevini 2021’de başarıyla yerine getiren 3. Kolordu Komutanlığı'na bir kutlama ziyaretinde bulundu.Komutanlığa gelişinde Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün tarafından karşılanan Bakan Akar, onur kıtasını selamladı.NRDC-T’nin çalışmalarına ilişkin brifing alan Akar, aralarında yabancı subayların da bulunduğu personele hitap etti.İngilizce yaptığı konuşmasına, “Bugün burada sizlere, 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı görevi ile Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti görevlerinin liderliğinin devri sonrasında hitap etmekten dolayı mutluluk duyuyorum" ifadesiyle başlayan Akar, kendisinin de 2009-2011 yıllarında NRDC-T’nin komutanlığını yaptığını belirtti.Bu üstün nitelikteki karargahı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, başarıyla tamamlanan görevin dost, müttefik ülke birliklerine teslim edildiğini hatırlatarak şöyle dedi:'Bekleyen yeni sınamalar'Steadfast Defender-21 Tatbikatı kapsamında Romanya’ya intikali lojistik ve askeri hareketlilik açısından “etkileyici bir başarı” olarak nitelendiren Akar, “Bu tatbikatın hemen ardından, 66. Tugay, 11 müttefik ülke ile Saber Guardian Tatbikatı’na da başarıyla katılmıştır. Anılan tatbikatlar, intikal edebilirliğimiz ile birlikte çalışabilirliğimizi artırmakta, dayanışmamıza katkı sağlamakta ve harp etme kabiliyetlerimizi geliştirmektedir" diye konuştu.Milli Savunma Bakanı Akar, geride kalan seneyi 'zor bir yıl' olarak nitelendirerek şunları kaydetti:Akar, sözlerinin sonunda personele başarı ve iyi bir yıl dileğini iletti.

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nato, türkiye, ordu, tsk, hulusi akar, asker, açıklama, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb)