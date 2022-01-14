https://tr.sputniknews.com/20220114/bakan-pakdemirli-enflasyonun-uzerindeki-musilaj-da-temizlenecektir-1052721142.html

Bakan Pakdemirli: Enflasyonun üzerindeki müsilaj da temizlenecektir

Bakan Pakdemirli: Enflasyonun üzerindeki müsilaj da temizlenecektir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekonomi ve enflasyondaki sıkıntıların geçici olduğunu belirterek, “ İnşallah Türkiye bana göre bir 6 ay içerisinde... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T00:10+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

enflasyon

ekonomi

bekir pakdemirli

müsilaj

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Bir dizi ziyaret ve açılış yapmak üzere Manisa’ya giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Demirci ilçesinde muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan Bakan Pakdemirli, tarımsal üretimde Türkiye’nin dünyadaki konumuyla ilgili bilgiler verdi. “Son 19 yılda 613 baraj yaptık. Bu rakam sizin için tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinde 275 tane baraj yapıldı, son 19 yılda 613 baraj yaptık" diyen Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:'Ekonomik konular geçicidir'Ekonomi ve enflasyon konusuna da değinen Bakan Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:'17. Etap sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı'Manisa’dan çiftçiye yönelik bir müjde açıklamak istediğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Sabah farklı bir müjde vermiştik, şimdi farklı bir müjdeyi buradan yine medyamız aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşalım istiyoruz. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 17. Etap sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği uygulaması başvurularına başlandı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerde il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Suyumuzun 4’te 3’ünü tarımda kullanıyoruz. Suyu verimli ve tasarruflu kullanmak için modern basınçlı sulama önemlidir. Manisalı hemşerilerimizi bu desteğe başvuru için tarım ve orman il müdürlüklerimize bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Destek bizden üretmek sizden” dedi.

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recep tayyip erdoğan, enflasyon, ekonomi, bekir pakdemirli, müsilaj