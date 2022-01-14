https://tr.sputniknews.com/20220114/baku-ve-erivan-sinirlarin-belirlenmesi-icin-komisyon-kurulmasinda-sozlu-olarak-anlasti-1052744372.html

'Bakü ve Erivan, sınırların belirlenmesi için komisyon kurulmasında sözlü olarak anlaştı'

'Bakü ve Erivan, sınırların belirlenmesi için komisyon kurulmasında sözlü olarak anlaştı'

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ferid Şafiyev, Bakü ve Erivan’ın Azerbaycan-Ermenistan sınırının çizilmesi için bir... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T15:18+0300

2022-01-14T15:18+0300

2022-01-14T15:19+0300

ermenistan

azerbaycan

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Gazetecilere konuşan Şafiyev, “Azerbaycan ve Ermenistan, sınırın belirlenmesi için bir komisyon kurulması konusunda sözlü olarak anlaşmaya vardı. Sınırın belirlenmesi hakkında bir anlaşma imzalanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.Şafiyev, bu yıl iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalanmasını beklemenin zor olduğunu ifade etti.‘Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesini istemeyenler var’Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin Moskova’da bugün gerçekleştireceği görüşme ile ilgili değerlendirmede bulunan Şafiyev, birtakım güçlerin Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istemediğini belirtti.Şafiyev, “Ermenistan’ın politikasını şu anda üçüncü ülkeler belirliyor. Bazı devletler Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki olduğu gibi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin de normalleşmesini istemiyor” dedi.Şafiyev, Bakü’nün amacının, Erivan’ın, güç kullanmadan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımasını sağlamak olduğunu ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220114/ermenistan-ve-turkiyeden-heyetler-moskovada-1052737431.html

ermenistan

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