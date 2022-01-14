https://tr.sputniknews.com/20220114/bati-medyasi-avrupa-abdnin-rusyaya-sert-yaptirimlara-destek-vermeyecek-1052757758.html

Batı medyası: Avrupa, ABD’nin Rusya’ya sert yaptırımlara destek vermeyecek

Batı medyası: Avrupa, ABD’nin Rusya’ya sert yaptırımlara destek vermeyecek

Wall Street Journal, Avrupa’nın Rus gaz ve petrolüne bağımlılığının, ABD ile ilişkilerde bir kriz çıkması durumunda Rusya’ya sert yaptırımlar uygulamasına izin... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T23:37+0300

2022-01-14T23:37+0300

2022-01-14T23:37+0300

dünya

abd

rusya

ab

kuzey akım-2

yaptırım

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Joe Wallace ve Georgi Kantchev imzalı yazıda, Rusya’nın, Sovyetler Birliği döneminden beri Avrupa’nın ana enerji tedarikçisi olduğu anımsatılırken son birkaç yılda, Avrupa gaz pazarındaki payını önemli ölçüde artırmayı başardığı ve geçen yıl bölge ülkelerine yaklaşık 124 milyar metreküp gaz sattığı kaydedildi.Yazıda, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı faaliyete geçtikten ve tam kapasiteye ulaştıktan sonra Avrupa Birliği’nin Rusya’ya daha fazla bağımlı hale geleceği ifade edildi.Avrupa ülkelerinin gaz tedarikini Orta Asya, Norveç, Kuzey Afrika ve ABD sayesinde çeşitlendirmeye ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmeye çalıştığını anlatan yazarlar, buna rağmen Avrupa’nın Rus gazından vazgeçemeyeceğini, çünkü bu hacimleri ikame edecek bir kaynağın bulunmadığını kaydetti.ABD’deki ihracat terminalinin geçen ay yüzde 99 kapasiteyle çalıştığı ve böyle büyük açığı tazmin edemeyeceğini yazan Wallece ve Kantchev, AB’nin, Rusya’ya büyük bağımlılığı yüzünden, Rusya-ABD krizinin derinleşmesi durumunda bu ülkeye karşı yaptırım uygulamasının zor olacağını belirtti.

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abd, rusya, ab, kuzey akım-2, yaptırım