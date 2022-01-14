https://tr.sputniknews.com/20220114/bati-medyasina-gore-cia-abdde-ukraynalilara-rusyaya-karsi-paramiliter-isyan-egitimi-veriyor-1052747824.html

Batı medyasına göre 'CIA, ABD'de Ukraynalılara Rusya'ya karşı paramiliter isyan eğitimi veriyor'

Batı medyasına göre 'CIA, ABD'de Ukraynalılara Rusya'ya karşı paramiliter isyan eğitimi veriyor'

CIA'in Batılı medya ile siyasiler üzerinden yaydığı 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı' iddiasının yeni uzantısı ortaya çıktı. Yahoo News, 'CIA'in... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T16:53+0300

2022-01-14T16:53+0300

2022-01-14T18:17+0300

dünya

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ukrayna

eğitim

cia

isyan

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doğu ukrayna

paramiliter

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Yahoo News'un ulusal güvenlik muhabiri Zach Dorfman'ın konudan haberdar 5 eski istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), seçkin Ukrayna özel harekat kuvvetleri ve diğer istihbarat personelini ABD'de gizli şekilde yoğun eğitimden geçiriyor.2015'ten beri ABD'nin güneyinde açıklanmayan bir tesiste yürütülen gizli programı, CIA'in Özel Faaliyetler Birimi'nin hava ve deniz gibi bir kolu olan kara dairesinin (Ground Branch ya da resmi adıyla Ground Department) paramiliter yetkilileri yönetiyor. Hükümetteki meslektaşlarıyla temas halinde olan eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, 2014'te Kırım'ın Rusya'ya iltihakının ardından 'Barack Obama yönetimi tarafından başlatılan, Donald Trump yönetimi tarafından genişletilen programın Joe Biden yönetimi tarafından daha da pekiştirildiğini' söyledi. Eski istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilileri, genişletilmiş Rusya karşıtı çabanın parçası olarak, '2015'e dek CIA'in kara dairesi paramiliter yetkililerinin Doğu Ukrayna cephesine seyahat edip oradaki muadillerine tavsiyelerde bulunduğunda' sözbirliği etti.Haberde, ABD'li yetkililerin ateşli silahlar, kamuflaj teknikleri, karada seyrüsefer, gizlen ve hareket et gibi taktikler, istihbarat ve diğer alanlarda eğitimleri içeren CIA programının saldırı odaklı olduğunu yalanladığı aktarıldı. Görevdeki bir kıdemli istihbarat yetkilisi, “Eğitimin amacı istihbarat toplanmasına yardımcı olmak” dedi.Haberde "Ancak paramiliter bağlamda istihbarat desteğinin ne anlama geldiği muğlak olabilir. Ve bu eğitimin Ukraynalılar tarafından nasıl uygulanacağı sahadaki gerçeklere göre hızla değişebilir" yorumu yapıldı. CIA'in yaydığı ve Batı medyası ile Batılı siyasilerin dillendirdiği 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı' iddiasına atıfla, programın, 'Ukraynalıların Rusları geri püskürtme kabiliyetini artıracak becerilerle ilgili çok özel bir eğitim içerdiğini' söyleyen eski üst düzey istihbarat yetkilisi, "Taktik şeyler içeren eğitim, Ruslar Ukrayna'yı işgal ederse oldukça saldırgan görünmeye başlayacak" ifadesini kullandı. 'Ukraynalılara Rusları nasıl öldüreceklerini öğrettik'Programı yakından bilen eski bir CIA yetkilisi, çok daha net konuştu: "ABD 'isyan' eğitimi veriyor, program Ukraynalılara Rusları nasıl öldüreceklerini öğretti."Haberde 'programın resmi olarak isyan hazırlanmayı amaçlar gözükmese de bu amaç için kullanılabilecek eğitimi içerdiği' dile getirildi. Bir diğer eski CIA yetkilisi, programın 'teknik yönlerinden', 'potansiyel olarak geride duran kuvvetlerin eğitimi kapsamında, Ukraynalılara düşman hatlarının gerisinde veya düşmanca istihbarat ortamında güvenli iletişimi nasıl sürdüreceklerini göstermek' diye söz etti.Görevdeki kıdemli istihbarat yetkilisi ise programın 'herhangi bir şekilde isyana yardım etmek için tasarlandığını' kesin dille reddetti. CIA Sözcüsü Tammy Thorp da "Ukrayna'da silahlı isyan eğitimi verdiğimize dair imalar tamamen yanlış" dedi.Programın Soğuk Savaş'a uzanan kökenlerine dikkat çeken eski bir CIA yöneticisi, CIA'in zaten onlarca yıl önce 'bağımsız bir Kiev'i desteklemek ve Rusya'nın yıkıcılığını önlemek' gerekçesiyle Ukrayna istihbarat birimlerine sınırlı eğitim verdiğini, Kırım'ın Rusya'ya iltihakının ardından bu işbirliğinin arttığını söyledi.Haberde 'Rusya'nın geniş çaplı saldırı başlatması ihtimali' gerekçesiyle 'Biden yönetiminin, CIA ve diğer ABD kurumlarının bir Ukrayna isyanını nasıl destekleyebileceğini belirlemek için bir görev gücü oluşturduğu' aktarıldı. Eski üst düzey istihbarat yetkilisi, “Ruslar işgal ederse, bu CIA programlarından mezun olanlar sizin milisleriniz, isyancı liderleriniz olacak. Bu adamları artık 8 yıldır eğitiyoruz. Onlar gerçekten iyi dövüşçüler. CIA programının ciddi etkisinin olabileceği yer burası" dedi. Teşkilatın Küba, Suriye gibi çok sayıda fiyaskosu ortadayken, eski CIA yöneticisi, 'CIA eğitim programlarının yıllar içinde çok etkili olduklarını' iddia etti.Birinci eski CIA yetkilisi, 'sözkonusu CIA programının dalgayı tersine çevirmeye yardımcı olduğunu, programın doğrudan sonucu olarak savaş alanında kazanımlar elde edildiği konusunda bilgilendirildiğini' söyledi.

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