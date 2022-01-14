https://tr.sputniknews.com/20220114/bddk-deutsche-banka-danismanlik-izni-verdi-1052732042.html

BDDK, Deutsche Bank'a danışmanlık izni verdi

BDDK, Deutsche Bank'a danışmanlık izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Deutsche Bank AŞ'nin faaliyet izninin, yurt dışından fon sağlayacak diğer banka ve finansal kuruluşlara destek... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T10:43+0300

2022-01-14T10:43+0300

2022-01-14T10:46+0300

ekonomi

deutsche bank

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Deutsche Bank'a Türkiye’de danışmanlık hizmeti vermesi için izin verdi. BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Deutsche Bank AŞ, ana ortağı Deutsche Bank AG grubuna dahil banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye'de yerleşik kurumların veya bu kurumların yurt dışında yerleşik bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yurt dışından fonlama ihtiyacına yönelik tarafların bir araya getirilmesi, dokümantasyon hazırlanması, işlemlerle ilgili görüş ve bilgi amaçlı referans niteliğinde fiyat verilmesi, teminat alınması ve izlenmesi, teminatların nakde çevrilmesi ve bunların raporlanmasına ilişkin operasyonel işlemlerin sunulmasıyla birlikte, ekonomik değerlendirme, müşterinin tanınması ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile vergi, hukuk, mevzuata uyum, risk yönetimi ve iç denetim konularında destek ve danışmanlık hizmeti sunabilecek.Söz konusu karar, Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

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deutsche bank, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)