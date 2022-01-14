https://tr.sputniknews.com/20220114/belcikada-ucaga-giren-kus-abdye-gitti-artik-saglik-hizmeti-almayacagina-dair-hicbir-fikri-yok-1052740038.html

Belçika'da uçağa giren kuş ABD'ye gitti: 'Artık sağlık hizmeti almayacağına dair hiçbir fikri yok'

Belçika'da uçağa giren kuş ABD'ye gitti: 'Artık sağlık hizmeti almayacağına dair hiçbir fikri yok'

Belçika'dan ABD'ye giden bir uçağa giren bir kuş, 8 saat boyunca uçakta mahsur kaldı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T13:48+0300

2022-01-14T13:48+0300

2022-01-14T13:52+0300

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abd

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Kuşun görüntülerini yayınlayan bir TikTok kullanıcısı, "Kuş Avrupa'dan 8 saatlik uçuşumuzda mahsur kaldı. 'Lil Guy'ın kafası çok karıştı" ifadelerini kullandı.Söz konusu paylaşım, kısa süre içerisinde 9.3 milyon görüntülenme, 1.3 milyon beğeni aldı.Kuşun görüntülerine yorum yapan kullanıcılardan biri, ABD'nin koronavirüsle mücadele politikalarına gönderme yaparak "Zavallının artık sağlık hizmeti almayacağına dair hiçbir fikri yok" dedi. Başka bir kullanıcı ise, "Aman tanrım, umarım İngilizce biliyordur" ifadelerini kullandı.Bir kullanıcı daha, "Onun için bir dönüş yolculuğu sağlamalılar, bu doğru değil" dedi. Kuşun ailesinden ayrıldığını düşünen biri de, “Arkada bıraktığı arkadaşını ve ailesini düşününce neden üzülüyorum?” yorumunu yaptı.Uçak ABD'ye ulaştıktan sonra kuşa ne olduğu ise bilinmiyor.

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2022

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abd, uçak, kuş