https://tr.sputniknews.com/20220114/besiktas-gaziantep-engelini-tek-golle-gecti-1052757065.html
Beşiktaş, Gaziantep engelini tek golle geçti
Beşiktaş, Gaziantep engelini tek golle geçti
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T23:03+0300
2022-01-14T23:03+0300
2022-01-14T23:03+0300
spor
gaziantepspor
beşiktaş
spor toto süper lig
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Kovid-19 test sonucu pozitif çıktığı için Çaykur Rizespor maçında Beşiktaş ile sahaya çıkamayan teknik direktör Önder Karaveli, takımın başına galibiyet ile döndü.Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep ekibi ise şu kadro ile Vodafone Park'a çıktı: Günay; Djilobodji, Tosca, Ertuğrul; Doğan, Vetrih, Furkan, Recep, Sagal; Maxim, Muhammet.Yüksek tempoda başlayan mücadelede iki ekip de rakip kaleye gitmekte zorlanırken, ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.Geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık için maçın 6. dakikasında ve maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.67. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Rachid Ghezzal'ın sert şutunda top Gaziantep FK kalecisi Günay'dan dönerken, seken topu tamamlayan Michy Batshuayi siyah beyazlıları öne geçirdi.90+4'te ceza sahasında Günay ile karşı karşıya kalan Cyle Larin, farkı ikiye çıkardı fakat VAR kontrollerinin ardından ofsayt gerekçesi ile gol iptal edildi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gaziantep FK'yı kendi sahasında 1-0 mağlup etmeyi başardı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 32'ye yükseltirken, Gaziantep FK 31 puanda kaldı.
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gaziantepspor, beşiktaş, spor toto süper lig
Beşiktaş, Gaziantep engelini tek golle geçti
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.
Kovid-19 test sonucu pozitif çıktığı için Çaykur Rizespor maçında Beşiktaş ile sahaya çıkamayan teknik direktör Önder Karaveli, takımın başına galibiyet ile döndü.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep ekibi ise şu kadro ile Vodafone Park'a çıktı: Günay; Djilobodji, Tosca, Ertuğrul; Doğan, Vetrih, Furkan, Recep, Sagal; Maxim, Muhammet.
Yüksek tempoda başlayan mücadelede iki ekip de rakip kaleye gitmekte zorlanırken, ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık için maçın 6. dakikasında ve maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
67. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Rachid Ghezzal'ın sert şutunda top Gaziantep FK kalecisi Günay'dan dönerken, seken topu tamamlayan Michy Batshuayi siyah beyazlıları öne geçirdi.
90+4'te ceza sahasında Günay ile karşı karşıya kalan Cyle Larin, farkı ikiye çıkardı fakat VAR kontrollerinin ardından ofsayt gerekçesi ile gol iptal edildi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gaziantep FK'yı kendi sahasında 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 32'ye yükseltirken, Gaziantep FK 31 puanda kaldı.