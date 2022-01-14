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Biden, Fed Yönetim Kurulu'na 2'si siyah Amerikalı 3 aday gösterdi
Biden, Fed Yönetim Kurulu'na 2'si siyah Amerikalı 3 aday gösterdi
ABD Başkanı Biden, Amerikan Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere 2'si siyah Amerikalı 3 aday gösterdi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T22:51+0300
2022-01-14T22:51+0300
dünya
abd
joe biden
siyah
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ABD Başkanı Joe Biden'ın onay için Senato'ya gönderdiği isimler arasında eski Hazine Bakanı Yardımcısı Sarah Bloom Raskin, Michigan Devlet Üniversitesi'nden Prof. Lisa Cook ve Kuzey Carolina Davidson College Dekanı Prof. Philip Jefferson yer alıyor.Senatonun onaylaması durumunda Lisa Cook, 108 yıllık tarihinde FED Yönetim Kurulu'nda görev yapan ilk siyah kadın, Jefferson da 5. siyah Amerikalı olacak.Cook, ırkçı şiddetin Afrikan-Amerikan icat ve inovasyonlar üzerindeki etkisine dair yaptığı çalışmalarla tanınıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/fed-baskani-powell-faiz-oranlarini-zaman-icinde-daha-fazla-artirmak-zorunda-kalirsak-artiririz-1052639585.html
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abd, joe biden, siyah, fed, aday

Biden, Fed Yönetim Kurulu'na 2'si siyah Amerikalı 3 aday gösterdi

22:51 14.01.2022
© AA / ArşivABD Merkez Bankası (Fed)
ABD Merkez Bankası (Fed) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA / Arşiv
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ABD Başkanı Biden, Amerikan Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere 2'si siyah Amerikalı 3 aday gösterdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın onay için Senato'ya gönderdiği isimler arasında eski Hazine Bakanı Yardımcısı Sarah Bloom Raskin, Michigan Devlet Üniversitesi'nden Prof. Lisa Cook ve Kuzey Carolina Davidson College Dekanı Prof. Philip Jefferson yer alıyor.
Senatonun onaylaması durumunda Lisa Cook, 108 yıllık tarihinde FED Yönetim Kurulu'nda görev yapan ilk siyah kadın, Jefferson da 5. siyah Amerikalı olacak.
Cook, ırkçı şiddetin Afrikan-Amerikan icat ve inovasyonlar üzerindeki etkisine dair yaptığı çalışmalarla tanınıyor.
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