Biden, Fed Yönetim Kurulu'na 2'si siyah Amerikalı 3 aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın onay için Senato'ya gönderdiği isimler arasında eski Hazine Bakanı Yardımcısı Sarah Bloom Raskin, Michigan Devlet Üniversitesi'nden Prof. Lisa Cook ve Kuzey Carolina Davidson College Dekanı Prof. Philip Jefferson yer alıyor.Senatonun onaylaması durumunda Lisa Cook, 108 yıllık tarihinde FED Yönetim Kurulu'nda görev yapan ilk siyah kadın, Jefferson da 5. siyah Amerikalı olacak.Cook, ırkçı şiddetin Afrikan-Amerikan icat ve inovasyonlar üzerindeki etkisine dair yaptığı çalışmalarla tanınıyor.
ABD Başkanı Biden, Amerikan Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere 2'si siyah Amerikalı 3 aday gösterdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın onay için Senato'ya gönderdiği isimler arasında eski Hazine Bakanı Yardımcısı Sarah Bloom Raskin, Michigan Devlet Üniversitesi'nden Prof. Lisa Cook ve Kuzey Carolina Davidson College Dekanı Prof. Philip Jefferson yer alıyor.
Senatonun onaylaması durumunda Lisa Cook, 108 yıllık tarihinde FED Yönetim Kurulu'nda görev yapan ilk siyah kadın, Jefferson da 5. siyah Amerikalı olacak.
Cook, ırkçı şiddetin Afrikan-Amerikan icat ve inovasyonlar üzerindeki etkisine dair yaptığı çalışmalarla tanınıyor.