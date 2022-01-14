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Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' dalgasının yükselme konumundayız
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' dalgasının yükselme konumundayız
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Omicron' kaynaklı seyreden vakalar olduğunu belirterek, “'Omicron' dalgasının yükselme... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T11:39+0300
2022-01-14T11:39+0300
koronavirüs
korona
pandemi
tevfik özlü
koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
omicron
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, çoğu hastanın evde istirahat ederek hastalığı ayakta atlattığını belirtip, ağır semptomların da olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özlü, “Ciddi ağrılar oluyor. Kas ağrıları, sırt ağrıları, göğüs ağrıları, halsizlik, takatsiz çok belirgin, boğaz ağrısı oluyor, baş ağrısı oluyor. Sıkıntılı bir dönem; 5-6 gün, 1 hafta sürüyor. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Hayatından 3-5 gün, 1 hafta çalınmış oluyor. Tabi bazıları da bu kadar rahat atlatamıyor. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar. Bağışıklığı baskılanmış olan kişilerde ağır seyredebilir. Hastane yatışı, yoğun bakım desteği gerektirebilir. Halen Türkiye'de neredeyse her gün 1 uçak dolusu insan kaybediyoruz. Ölümcül seyreden vakalar var. 'Omicron' dalgasının yükselme konumundayız. Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek. Oysa bazıları salgın bitmiş gibi davranıyorlar. Sanki her şey normale dönmüş gibi ama hiç öyle değil. Umarım bu yaşadığımız, son dalga olur. Beklentimiz o" diye konuştu.'Kısa sürede bulaştırıcılığını kaybediyor'Klinik değişikliklere göre de izolasyon-karantina sürelerinin değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "'Omicron' varyantı ile birlikte bu virüsün davranışı değişiyor. 'Delta' varyantı daha farklıydı, ilk salgın ortaya çıktığında gördüğümüz Vuhan’dan yayılan virüs daha farklıydı. Bu klinik değişikliklere göre de bu izolasyon- karantina süreleri değişiyor. Bu gördüğümüz varyant, çok daha kısa süre içinde semptomatik hale geliyor ve daha kısa süre içerisinde de bulaştırıcılığını kaybediyor. Dolayısıyla 1 haftalık süre aslında çoğu vakanın virüsü temizlenmiş oluyor. Bulaştırıcılık en azından büyük oranda ortadan kalkmış oluyor. Elbette daha uzun sürenler var. 14 gün, 20 gün, 1 ay bulaştırıcılık devam eden vakalar var ama bunlar çok nadir optimal süre şu an itibarıyla bu varyant da 7 gün yeterli gibi görünüyor. Tabi insanımızın işini, gücünü aksatmamak, hayatı durdurmak için bu süreyi ihtiyaca göre optimize etmek gerekiyor. O amaçla yapılmış bir çalışma” dedi.
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korona, pandemi, tevfik özlü, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , omicron

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' dalgasının yükselme konumundayız

11:39 14.01.2022
© İHA / BEKİR KOCA - OZAN KÖSEBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© İHA / BEKİR KOCA - OZAN KÖSE
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Omicron' kaynaklı seyreden vakalar olduğunu belirterek, “'Omicron' dalgasının yükselme konumundayız. Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek. Umarım bu yaşadığımız, son dalga olur. Beklentimiz o” dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, çoğu hastanın evde istirahat ederek hastalığı ayakta atlattığını belirtip, ağır semptomların da olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özlü, “Ciddi ağrılar oluyor. Kas ağrıları, sırt ağrıları, göğüs ağrıları, halsizlik, takatsiz çok belirgin, boğaz ağrısı oluyor, baş ağrısı oluyor. Sıkıntılı bir dönem; 5-6 gün, 1 hafta sürüyor. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Hayatından 3-5 gün, 1 hafta çalınmış oluyor. Tabi bazıları da bu kadar rahat atlatamıyor. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar. Bağışıklığı baskılanmış olan kişilerde ağır seyredebilir. Hastane yatışı, yoğun bakım desteği gerektirebilir. Halen Türkiye'de neredeyse her gün 1 uçak dolusu insan kaybediyoruz. Ölümcül seyreden vakalar var. 'Omicron' dalgasının yükselme konumundayız. Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek. Oysa bazıları salgın bitmiş gibi davranıyorlar. Sanki her şey normale dönmüş gibi ama hiç öyle değil. Umarım bu yaşadığımız, son dalga olur. Beklentimiz o" diye konuştu.

'Kısa sürede bulaştırıcılığını kaybediyor'

Klinik değişikliklere göre de izolasyon-karantina sürelerinin değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "'Omicron' varyantı ile birlikte bu virüsün davranışı değişiyor. 'Delta' varyantı daha farklıydı, ilk salgın ortaya çıktığında gördüğümüz Vuhan’dan yayılan virüs daha farklıydı. Bu klinik değişikliklere göre de bu izolasyon- karantina süreleri değişiyor. Bu gördüğümüz varyant, çok daha kısa süre içinde semptomatik hale geliyor ve daha kısa süre içerisinde de bulaştırıcılığını kaybediyor. Dolayısıyla 1 haftalık süre aslında çoğu vakanın virüsü temizlenmiş oluyor. Bulaştırıcılık en azından büyük oranda ortadan kalkmış oluyor. Elbette daha uzun sürenler var. 14 gün, 20 gün, 1 ay bulaştırıcılık devam eden vakalar var ama bunlar çok nadir optimal süre şu an itibarıyla bu varyant da 7 gün yeterli gibi görünüyor. Tabi insanımızın işini, gücünü aksatmamak, hayatı durdurmak için bu süreyi ihtiyaca göre optimize etmek gerekiyor. O amaçla yapılmış bir çalışma” dedi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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Bakan Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır
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