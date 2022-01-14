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https://tr.sputniknews.com/20220114/bir-ayda-230-kwh-elektrik-tuketen-bir-aile-ne-kadar-fatura-odeyecek---1052730414.html
Bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?
Bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?
2022 yılı ocak ayından itibaren elektrik faturasında kademeli tarifeye geçildi. Yeni tarifeye göre 4 kişilik bir ailenin ortalama elektrik faturası bu formülle... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T10:02+0300
2022-01-14T10:02+0300
2022-01-14T10:08+0300
elektrik
fatura
enerji
multimedya
infografik
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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elektrik, fatura, enerji, инфографика, infografik, tüketim, sayaç, zam
Bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?
10:02 14.01.2022 (güncellendi: 10:08 14.01.2022)
2022 yılı ocak ayından itibaren elektrik faturasında kademeli tarifeye geçildi. Yeni tarifeye göre 4 kişilik bir ailenin ortalama elektrik faturası bu formülle hesaplanıyor.