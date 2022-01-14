https://tr.sputniknews.com/20220114/bm-genel-sekreteri-guterresten-rusya-abd-ve-natoya-gerilimi-azaltma-cagrisi-1052720754.html
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Rusya, ABD ve NATO'ya gerilimi azaltma çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Rusya, ABD ve NATO'ya gerilimi azaltma çağrısı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın ABD ve NATO ile diyalogunun, Avrupa için faciaya dönüşecek çatışmadan kaçınmasına yardımcı olmasının önemli... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T00:05+0300
2022-01-14T00:05+0300
2022-01-14T00:05+0300
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abd
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nato
bm genel sekreteri antonio guterres
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugünkü basın toplantısında Rusya, ABD ve NATO arasındaki görüşmelerin sonuçlarını değerlendirmesi talebi üzerine, “Herkes şu anki gerilim tırmanmasından endişe duyuyor. Halihazırda gerçekleştirilmekte olan diyalogun gerilimi azaltma yolunu bulmaya ve Avrupa ile tüm dünya için faciaya dönüşecek çatışmadan kaçınmaya yardımcı olması son derece önemli" yanıtını verdi.Cenevre’de, 9-10 Ocak’ta Rusya ve ABD arasında gerçekleşen güvenlik garantisi görüşmelerinin devamı niteliğinde, geçen çarşamba günü Brüksel’de Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapıldı.Bugün de Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü’nün Viyana’daki ofisinde görüşmeler gerçekleştirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/peskov-nato-genislemeye-devam-edecegini-soylerken-rusya-gerilimi-dusuremez-1052708597.html
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abd, rusya, nato, bm genel sekreteri antonio guterres
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Rusya, ABD ve NATO'ya gerilimi azaltma çağrısı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın ABD ve NATO ile diyalogunun, Avrupa için faciaya dönüşecek çatışmadan kaçınmasına yardımcı olmasının önemli olduğunu ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugünkü basın toplantısında Rusya, ABD ve NATO arasındaki görüşmelerin sonuçlarını değerlendirmesi talebi üzerine, “Herkes şu anki gerilim tırmanmasından endişe duyuyor. Halihazırda gerçekleştirilmekte olan diyalogun gerilimi azaltma yolunu bulmaya ve Avrupa ile tüm dünya için faciaya dönüşecek çatışmadan kaçınmaya yardımcı olması son derece önemli" yanıtını verdi.
Cenevre’de, 9-10 Ocak’ta Rusya ve ABD arasında gerçekleşen güvenlik garantisi görüşmelerinin devamı niteliğinde, geçen çarşamba günü Brüksel’de Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapıldı.
Bugün de Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü’nün Viyana’daki ofisinde görüşmeler gerçekleştirildi.