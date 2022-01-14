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Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevden alındı
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevden alındı
Sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti esnasında kendisine şemsiye tutan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanının görevden alındığı açıklandı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:42+0300
2022-01-14T12:42+0300
2022-01-14T13:01+0300
bülent ersoy
anıtkabir
subay
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "'Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi. MSB dün, olayla ilgili inceleme başlatmıştı. İkin gün önce, sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler tartışmalara neden olmuştu.
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bülent ersoy, anıtkabir, subay, milli savunma bakanlığı (msb)
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevden alındı 12:42 14.01.2022 (güncellendi: 13:01 14.01.2022)
Sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti esnasında kendisine şemsiye tutan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanının görevden alındığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "'Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.
MSB dün, olayla ilgili inceleme
başlatmıştı
.
İkin gün önce, sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler tartışmalara neden olmuştu.