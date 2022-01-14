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Çin'den İngiltere’nin ‘ajan’ iddialarına yanıt: Belki bazıları çok fazla James Bond filmi izlemiştir
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZJames Bond / Daniel Craig
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15, dün İngiltere Parlamentosu'nda Çin hükümeti tarafından görevlendirilen bir ajan olduğu uyarısında bulunmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, James Bond serisine atıfta bulunarak, “Belki de bazı kişiler çok fazla 007 filmi izlemiş ve bu da gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açmıştır” dedi.
Çin Dışişleri Bakanı, İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15'in İngiltere Parlamentosu'nda bir Çin ajanı olduğu iddialarını reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise düzenlediği basın toplantısında, James Bond kitabı ve film serisine atıfta bulunarak, “Belki de bazı kişiler çok fazla 007 filmi izlemiş ve bu da gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açmıştır”dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MI5'in uyarısı 'bazı kişilerin özel varsayımlarına dayanan panik oluşturan açıklamalar' olarak nitelendirildi.
Some people may have seen too many James Bond films and made too many unnecessary associations, Chinese FM spokesperson Wang Wenbin said on British officials' allegation of China's "political interference activities" in the UK Parliament https://t.co/EwMQO7ypk5— Global Times (@globaltimesnews) January 14, 2022
M15'in ajan olduğunu iddia ettiği Ching Kui Lee hakkında Çin Komünist Partisi Birleşik Ön Çalışma Departmanı adına hareket ettiği ifade edilmiş, Çin ve Hong Kong hükümetine rakamsal veri aktardığı belirtilmişti.
Öte yandan Lee, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'den 2019 yılında Çin-İngiliz ilişkilerine katkısından dolayı ödül almış, eski Başbakan May'in selefi David Cameron ile 2015'te ve eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile fotoğraf çektirmişti. İngiliz basını Lee'nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2019'daki İngiltere ziyareti sırasında özel konuk olarak yer aldığını açıkladı.
Öte yandan Lee, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'den 2019 yılında Çin-İngiliz ilişkilerine katkısından dolayı ödül almış, eski Başbakan May'in selefi David Cameron ile 2015'te ve eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile fotoğraf çektirmişti. İngiliz basını Lee'nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2019'daki İngiltere ziyareti sırasında özel konuk olarak yer aldığını açıkladı.