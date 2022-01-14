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https://tr.sputniknews.com/20220114/cinden-ingilterenin-ajan-iddialarina-yanit-belki-bazilari-cok-fazla-james-bond-filmi-izlemistir-1052754056.html
Çin'den İngiltere’nin ‘ajan’ iddialarına yanıt: Belki bazıları çok fazla James Bond filmi izlemiştir
Çin'den İngiltere’nin ‘ajan’ iddialarına yanıt: Belki bazıları çok fazla James Bond filmi izlemiştir
İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15, dün İngiltere Parlamentosu'nda Çin hükümeti tarafından görevlendirilen bir ajan olduğu uyarısında bulunmasının ardından... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T20:39+0300
2022-01-14T20:39+0300
dünya
çin
ingiltere
mi5
james bond
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Çin Dışişleri Bakanı, İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15'in İngiltere Parlamentosu'nda bir Çin ajanı olduğu iddialarını reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise düzenlediği basın toplantısında, James Bond kitabı ve film serisine atıfta bulunarak, “Belki de bazı kişiler çok fazla 007 filmi izlemiş ve bu da gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açmıştır”dedi.Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MI5'in uyarısı 'bazı kişilerin özel varsayımlarına dayanan panik oluşturan açıklamalar' olarak nitelendirildi.M15'in ajan olduğunu iddia ettiği Ching Kui Lee hakkında Çin Komünist Partisi Birleşik Ön Çalışma Departmanı adına hareket ettiği ifade edilmiş, Çin ve Hong Kong hükümetine rakamsal veri aktardığı belirtilmişti. Öte yandan Lee, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'den 2019 yılında Çin-İngiliz ilişkilerine katkısından dolayı ödül almış, eski Başbakan May'in selefi David Cameron ile 2015'te ve eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile fotoğraf çektirmişti. İngiliz basını Lee'nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2019'daki İngiltere ziyareti sırasında özel konuk olarak yer aldığını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/mi5-bir-cin-ajani-ingiliz-parlamentosunda-faaliyet-yurutuyor-1052721713.html
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çin, ingiltere, mi5, james bond

Çin'den İngiltere’nin ‘ajan’ iddialarına yanıt: Belki bazıları çok fazla James Bond filmi izlemiştir

20:39 14.01.2022
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZJames Bond / Daniel Craig
James Bond / Daniel Craig - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
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İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15, dün İngiltere Parlamentosu'nda Çin hükümeti tarafından görevlendirilen bir ajan olduğu uyarısında bulunmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, James Bond serisine atıfta bulunarak, “Belki de bazı kişiler çok fazla 007 filmi izlemiş ve bu da gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açmıştır” dedi.

Çin Dışişleri Bakanı, İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15'in İngiltere Parlamentosu'nda bir Çin ajanı olduğu iddialarını reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise düzenlediği basın toplantısında, James Bond kitabı ve film serisine atıfta bulunarak, “Belki de bazı kişiler çok fazla 007 filmi izlemiş ve bu da gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açmıştır”dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MI5'in uyarısı 'bazı kişilerin özel varsayımlarına dayanan panik oluşturan açıklamalar' olarak nitelendirildi.
M15'in ajan olduğunu iddia ettiği Ching Kui Lee hakkında Çin Komünist Partisi Birleşik Ön Çalışma Departmanı adına hareket ettiği ifade edilmiş, Çin ve Hong Kong hükümetine rakamsal veri aktardığı belirtilmişti.

Öte yandan Lee, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'den 2019 yılında Çin-İngiliz ilişkilerine katkısından dolayı ödül almış, eski Başbakan May'in selefi David Cameron ile 2015'te ve eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile fotoğraf çektirmişti. İngiliz basını Lee'nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2019'daki İngiltere ziyareti sırasında özel konuk olarak yer aldığını açıkladı.
İngiltere Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
DÜNYA
MI5: Bir Çin ajanı İngiliz parlamentosunda faaliyet yürütüyor
00:21
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