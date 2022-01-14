Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayisi ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayisi ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.
Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.