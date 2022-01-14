https://tr.sputniknews.com/20220114/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-ile-gorustu-1052751932.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T18:43+0300

2022-01-14T18:43+0300

2022-01-14T18:52+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

ingiltere

boris johnson

mülteci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102502/17/1025021707_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_975dcceb9041a3f0317612c9173679cc.jpg

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayisi ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

türkiye

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ingiltere, boris johnson, mülteci