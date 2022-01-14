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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T18:58+0300
2022-01-14T18:58+0300
2022-01-14T18:58+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
katar
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.