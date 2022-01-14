https://tr.sputniknews.com/20220114/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligindan-yeni-dolandiricilik-yontemine-karsi-uyari-1052736947.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği yeni... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T12:48+0300

2022-01-14T12:48+0300

2022-01-14T12:48+0300

türkiye

fahrettin altun

dolandırıcılık

uyarı

iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dolandırıcıların yeni yöntemine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. İletişim Başkanlığı, başkanlığın adı kullanılarak para iadesi yapılacağı ve bunun için de kimlik ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği bir bildirim veyahut mesaj gelmesi halinde dikkatli olunmasını istedi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20211206/iletisim-baskanligi-gencler-icin-devlet-tesvikleri-tanitim-gunleri-duzenleyecek-1051478087.html

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fahrettin altun, dolandırıcılık, uyarı, iletişim başkanlığı