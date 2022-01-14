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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği yeni... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:48+0300
2022-01-14T12:48+0300
türkiye
fahrettin altun
dolandırıcılık
uyarı
iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dolandırıcıların yeni yöntemine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. İletişim Başkanlığı, başkanlığın adı kullanılarak para iadesi yapılacağı ve bunun için de kimlik ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği bir bildirim veyahut mesaj gelmesi halinde dikkatli olunmasını istedi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20211206/iletisim-baskanligi-gencler-icin-devlet-tesvikleri-tanitim-gunleri-duzenleyecek-1051478087.html
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fahrettin altun, dolandırıcılık, uyarı, iletişim başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarı

12:48 14.01.2022
© REUTERS / Kacper PempelHacker
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dolandırıcıların yeni yöntemine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İletişim Başkanlığı, başkanlığın adı kullanılarak para iadesi yapılacağı ve bunun için de kimlik ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği bir bildirim veyahut mesaj gelmesi halinde dikkatli olunmasını istedi.
Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İletişim Başkanlığı olarak kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak kişisel verilerinizin ve kredi kartı bilgilerinizin talep edildiği herhangi bir girişimimiz yoktur. Güvenliğiniz için bu yönde aldığınız uyarı ve mesajlara itibar etmeyiniz.”
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