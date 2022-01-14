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Define avcıları kazdıkları 9 metrelik tünelde suçüstü yakalandı
Define avcıları kazdıkları 9 metrelik tünelde suçüstü yakalandı
Aksaray’da define aramak için 9 metre derinliğinde 25 metre uzunluğunda tünel kazan 6 defineci, kazdıkları tünelde jandarma tarafından suçüstü yakalandı... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T19:17+0300
2022-01-14T19:17+0300
türkiye
aksaray
define
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Aksaray’da 6 şahsın kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde 6 kişiyi takibe aldı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziksel takipte jandarma ekipleri 6 şüpheliyi anbean takip etti. Yaklaşık 2 hafta süren takip sonucu jandarma ekipleri, 6 şahsın köy sınırları içerisinde kazı yaptığını ve burada birçok malzemeyle define aradığını tespit etti. Yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri köyün dağlık arazisinde bulunan kazı alanına sessizce operasyon düzenledi.Topakkaya Beldesi'nde define ararken göçük altında kalan kişi öldüÖte yandan , Topakkaya Beldesi Fatih Mahallesi'nde dağlık arazide 54 yaşındaki Bayram Abay'ın define aramak için açtığı tünelde göçük oluştu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından Abay, sıkıştığı yerden çıkarıldı.Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abay, hayatını kaybetti.Görgü tanığı Osman Taş, gazetecilere, bağıran bir insan sesi duyduklarını hemen o yöne doğru gittiklerini söyledi.Durumu polis ekiplerine bildirdiğini belirten Taş, "Vatandaşı tanımıyoruz. Gelmiş bu yağmurda burayı kazıyormuş. Göçük olunca altında kalmış. Niye kazdığını anlayamadık." ifadelerini kullandı.
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Define avcıları kazdıkları 9 metrelik tünelde suçüstü yakalandı

19:17 14.01.2022
© İHA / YASİN CANDefine avcıları kazdıkları 9 metrelik tünelde suçüstü yakalandı
Define avcıları kazdıkları 9 metrelik tünelde suçüstü yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© İHA / YASİN CAN
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Aksaray’da define aramak için 9 metre derinliğinde 25 metre uzunluğunda tünel kazan 6 defineci, kazdıkları tünelde jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Topakkaya Beldesi'nde ise define aramak için yaptığı kaçak kazıda oluşan göçüğün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Aksaray’da 6 şahsın kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde 6 kişiyi takibe aldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziksel takipte jandarma ekipleri 6 şüpheliyi anbean takip etti.
Yaklaşık 2 hafta süren takip sonucu jandarma ekipleri, 6 şahsın köy sınırları içerisinde kazı yaptığını ve burada birçok malzemeyle define aradığını tespit etti.
Yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri köyün dağlık arazisinde bulunan kazı alanına sessizce operasyon düzenledi.

Topakkaya Beldesi'nde define ararken göçük altında kalan kişi öldü

Öte yandan , Topakkaya Beldesi Fatih Mahallesi'nde dağlık arazide 54 yaşındaki Bayram Abay'ın define aramak için açtığı tünelde göçük oluştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından Abay, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abay, hayatını kaybetti.
Görgü tanığı Osman Taş, gazetecilere, bağıran bir insan sesi duyduklarını hemen o yöne doğru gittiklerini söyledi.
Durumu polis ekiplerine bildirdiğini belirten Taş, "Vatandaşı tanımıyoruz. Gelmiş bu yağmurda burayı kazıyormuş. Göçük olunca altında kalmış. Niye kazdığını anlayamadık." ifadelerini kullandı.
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