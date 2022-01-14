https://tr.sputniknews.com/20220114/devlet-baskanligi-yerleskesinde-esrar-yetistiren-guney-afrikali-kral-khoisan-tutuklandi-1052747429.html

Devlet Başkanlığı yerleşkesinde kenevir yetiştiren Güney Afrikalı 'Kral Khoisan' tutuklandı

Devlet Başkanlığı yerleşkesinde kenevir yetiştiren Güney Afrikalı 'Kral Khoisan' tutuklandı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın idari başkent Pretoria'daki ofisinin bulunduğu yerleşkede kenevir yetiştiren Khoisan topluluğu aktivisti 'Kral... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T16:46+0300

2022-01-14T16:46+0300

2022-01-14T16:55+0300

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Güney Afrika polisi, Başkanlık ofisinin bulunduğu yerleşkede uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Başkan Cyril Ramaphosa'nın ofisi yakınlarında kamp yapan bir kişiye müdahale etti. Polisin uyarılarına rağmen keneviri teslim etmemek için direnen kişinin, ülkenin en köklü kabilelerinden biri olarak bilinen Khoisan topluluğu mensubu bir aktivist olduğu öğrenildi.Kendisine 'Kral Khoisan' diyen şahıs, ikazları reddederek yetiştirdiği kenevirleri teslim etmeyince polis tarafından yaka paça tutuklandı. Başkanlık ofisinin bulunduğu yerleşkede yaklaşık üç yıldır kamp yaptığı belirtilen Kral Khoisan, yerde sürüklenerek gözaltına alınırken, polis güçlerine "Bana savaş ilan ettiniz. Ben burada barışçıl bir şekilde duruyordum. Ama artık sizin peşinize düşeceğiz" diye bağırdı.Emniyete götürülen Kral Khoisan ve beraberindeki aktivistlerin uyuşturucu yetiştirme ve satma, polisin talimatına rağmen kamusal alanda maske takmayı reddetme gibi gerekçelerle tutuklandığı bildirildi.Khoisan kabilesi mensubu bir grup aktivist, Başkanlık ofisinin bahçesinde bulunan Nelson Mandela heykelinin yanına 2018'de yerleşmiş ve kendilerine ait dilin resmi olarak tanınması için kampanya başlatmıştı. Kral Khoisan'ın eşi Kraliçe Cynthia, "Çok çok öfkeliyim. Başkan konuşmak için gelmek istemedi." dedi. Kraliçe Cynthia'ya göre Khoisan halkı yalnızca tanınmayı istiyordu. Kraliçe Cynthia ayrıca, söz konusu kenevirin kanser, yüksek tansiyon gibi hastalıklar için tıbbi gerekçelerle kullanıldığını belirtti.Kenevirin kişisel amaçlarla kullanımı, Güney Afrika'da 2018'de yasallaştırılmıştı.

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güney afrika, esrar, tutuklama, kral