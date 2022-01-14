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Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı
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Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı
Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı
Türkiye ile Ermenistan arasında Moskova'da düzenlenen görüşme sonrasında bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T15:09+0300
2022-01-14T15:13+0300
türkiye
ermenistan
dışişleri
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Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:"Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da bir araya gelmiştir. Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir."
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ermenistan, dışişleri

Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı

15:09 14.01.2022 (güncellendi: 15:13 14.01.2022)
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Türkiye ile Ermenistan arasında Moskova'da düzenlenen görüşme sonrasında bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" ifadelerini kullandı.
Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da bir araya gelmiştir.
Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır.
Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir."
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