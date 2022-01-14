https://tr.sputniknews.com/20220114/disisleri-ermenistanla-on-sart-olmaksizin-gorusme-konusunda-mutabik-kalindi-1052743732.html

Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı

Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı

Türkiye ile Ermenistan arasında Moskova'da düzenlenen görüşme sonrasında bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T15:09+0300

2022-01-14T15:09+0300

2022-01-14T15:13+0300

türkiye

ermenistan

dışişleri

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Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:"Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da bir araya gelmiştir. Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir."

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ermenistan, dışişleri