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https://tr.sputniknews.com/20220114/dogu-almanya-istihbarati-1980lerde-olaf-scholzu-gozetledi-edindigi-bilgileri-sccbyle-paylasti-1052726580.html
'Doğu Almanya istihbaratı 1980'lerde Olaf Scholz'u gözetledi, edindiği bilgileri SCCB'yle paylaştı'
'Doğu Almanya istihbaratı 1980'lerde Olaf Scholz'u gözetledi, edindiği bilgileri SCCB'yle paylaştı'
Alman medyası, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin 'Stasi' adıyla bilinen Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın, mevcut Başbakan Olaf Scholz'u 1980'li yıllarda SPD'nin... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T02:50+0300
2022-01-14T02:50+0300
dünya
sscb
doğu almanya
sosyal demokrat parti (spd)
olaf scholz
istihbarat
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Alman tabloid Bild gazetesi, yeni Başbakan Olaf Scholz hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya attı.Gazetede yer alan habere göre, devlet arşivlerine gönderilen talebin ardından Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin 'Stasi' adıyla anılan Devlet Güvenlik Bakanlığı belgelerinin gazeteciler tarafından incelemeye alındığı belirtildi.Belgelerde, Scholz'un Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gençlik kanadı aracılığıyla Doğu Almanya'yı ziyaret ettikten sonra Stasi'nin radarına takıldığı bilgisi yer aldı.Habere göre Stasi casusları, 1978'den 1987'ye kadar Scholz'un SPD'nin gençlik kanadındaki faaliyetleri hakkında en az 19 rapor hazırladı.Babası Stasi adına çalışan Hamburglu ekonomist Kurt Wand, Scholz'un eylemleri hakkında en az 12 rapor yazdı ve haberde, bu raporların bir kısmının KGB'ye sunulduğu kaydedildi.Stasi arşivlerinde çalışan Daniela Munkel, Bild'e verdiği demeçte, istihbarat teşkilatları arasında rapor paylaşmının yaygın olduğunu dile getirdi.Munkel ayrıca, SSCB'nin 'genç sosyalistlerin' faaliyetleri de dahil olmak üzere Batı Almanya'daki siyasi duruma büyük ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.Konuya ilişkin yorumda bulunan Scholz ise, durumdan haberdar olduğunu ifade ederek, herhangi bir detay paylaşmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211217/almanya-basbakani-scholz-kuzey-akim-konusunda-karar-alman-makamlari-tarafindan-verilecektir-1051854128.html
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sscb, doğu almanya, sosyal demokrat parti (spd), olaf scholz, istihbarat

'Doğu Almanya istihbaratı 1980'lerde Olaf Scholz'u gözetledi, edindiği bilgileri SCCB'yle paylaştı'

02:50 14.01.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEAlman seçim kurulunun yaptığı açıklamaya göre Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), genel seçimlerde oyların yüzde 25.7'sini alarak seçimi birinci bitirdi.
Alman seçim kurulunun yaptığı açıklamaya göre Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), genel seçimlerde oyların yüzde 25.7'sini alarak seçimi birinci bitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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Alman medyası, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin 'Stasi' adıyla bilinen Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın, mevcut Başbakan Olaf Scholz'u 1980'li yıllarda SPD'nin gençlik kanadında faaliyet gösterdiği sırada izlemeye aldığını ve edindiği bilgileri SSCB ile paylaştığını yazdı.
Alman tabloid Bild gazetesi, yeni Başbakan Olaf Scholz hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya attı.
Gazetede yer alan habere göre, devlet arşivlerine gönderilen talebin ardından Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin 'Stasi' adıyla anılan Devlet Güvenlik Bakanlığı belgelerinin gazeteciler tarafından incelemeye alındığı belirtildi.
Belgelerde, Scholz'un Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gençlik kanadı aracılığıyla Doğu Almanya'yı ziyaret ettikten sonra Stasi'nin radarına takıldığı bilgisi yer aldı.
Habere göre Stasi casusları, 1978'den 1987'ye kadar Scholz'un SPD'nin gençlik kanadındaki faaliyetleri hakkında en az 19 rapor hazırladı.
Babası Stasi adına çalışan Hamburglu ekonomist Kurt Wand, Scholz'un eylemleri hakkında en az 12 rapor yazdı ve haberde, bu raporların bir kısmının KGB'ye sunulduğu kaydedildi.
Stasi arşivlerinde çalışan Daniela Munkel, Bild'e verdiği demeçte, istihbarat teşkilatları arasında rapor paylaşmının yaygın olduğunu dile getirdi.
Munkel ayrıca, SSCB'nin 'genç sosyalistlerin' faaliyetleri de dahil olmak üzere Batı Almanya'daki siyasi duruma büyük ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.
Konuya ilişkin yorumda bulunan Scholz ise, durumdan haberdar olduğunu ifade ederek, herhangi bir detay paylaşmadı.
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