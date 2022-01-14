https://tr.sputniknews.com/20220114/dogu-almanya-istihbarati-1980lerde-olaf-scholzu-gozetledi-edindigi-bilgileri-sccbyle-paylasti-1052726580.html

'Doğu Almanya istihbaratı 1980'lerde Olaf Scholz'u gözetledi, edindiği bilgileri SCCB'yle paylaştı'

'Doğu Almanya istihbaratı 1980'lerde Olaf Scholz'u gözetledi, edindiği bilgileri SCCB'yle paylaştı'

Alman medyası, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin 'Stasi' adıyla bilinen Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın, mevcut Başbakan Olaf Scholz'u 1980'li yıllarda SPD'nin... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T02:50+0300

2022-01-14T02:50+0300

2022-01-14T02:50+0300

dünya

sscb

doğu almanya

sosyal demokrat parti (spd)

olaf scholz

istihbarat

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Alman tabloid Bild gazetesi, yeni Başbakan Olaf Scholz hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya attı.Gazetede yer alan habere göre, devlet arşivlerine gönderilen talebin ardından Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin 'Stasi' adıyla anılan Devlet Güvenlik Bakanlığı belgelerinin gazeteciler tarafından incelemeye alındığı belirtildi.Belgelerde, Scholz'un Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gençlik kanadı aracılığıyla Doğu Almanya'yı ziyaret ettikten sonra Stasi'nin radarına takıldığı bilgisi yer aldı.Habere göre Stasi casusları, 1978'den 1987'ye kadar Scholz'un SPD'nin gençlik kanadındaki faaliyetleri hakkında en az 19 rapor hazırladı.Babası Stasi adına çalışan Hamburglu ekonomist Kurt Wand, Scholz'un eylemleri hakkında en az 12 rapor yazdı ve haberde, bu raporların bir kısmının KGB'ye sunulduğu kaydedildi.Stasi arşivlerinde çalışan Daniela Munkel, Bild'e verdiği demeçte, istihbarat teşkilatları arasında rapor paylaşmının yaygın olduğunu dile getirdi.Munkel ayrıca, SSCB'nin 'genç sosyalistlerin' faaliyetleri de dahil olmak üzere Batı Almanya'daki siyasi duruma büyük ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.Konuya ilişkin yorumda bulunan Scholz ise, durumdan haberdar olduğunu ifade ederek, herhangi bir detay paylaşmadı.

https://tr.sputniknews.com/20211217/almanya-basbakani-scholz-kuzey-akim-konusunda-karar-alman-makamlari-tarafindan-verilecektir-1051854128.html

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