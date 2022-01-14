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Doların turşusunu kurdu: 'Yabancıların parasından bize fayda gelmez'
Doların turşusunu kurdu: 'Yabancıların parasından bize fayda gelmez'
İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan bir turşucu, dolar üzerinden yapılan ekonomik saldırılara 'dolar turşusu' kurarak tepki gösterdi. Turşucu Bilgin... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T09:46+0300
2022-01-14T09:46+0300
yaşam
istanbul
dolar
zeytinburnu
dolar/tl
tepki
turşu
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Geçtiğimiz yıllarda Bursa'da düzenlenen bir festivalde dolar turşusu yapan bir firma İstanbul şubesinde de, yeniden 'dolar turşusu' kurdu. Son dönemde 'Türkiye'ye yönelik yapılan ekonomik saldırılara' tepki göstermek isteyen turşu firması, Türk Lirası'na verdiği önemi bu şekilde gösterdi. Turşucu Şaban Bilgin ise dolar turşusunun vatandaşların da dikkatini çektiğini söyledi.'Firmamızın yapmış olduğu bir espriydi'Turşucu Şaban Bilgin, “Dolar üzerinden yapılan operasyonlara karşı firmamızın yapmış olduğu bir espriydi. Turşu festivalinde turşularını sularken böyle bir espri de yaptılar. İnsanların burada çok dikkatini çektik. Uzun zamandır vardı. Kaldırdık. Şimdi doların hareketliliğinden tekrar yaptık. Paramızın daha değerli olması için gündeme getirdik. Türk liramız niye doların altında kalsın. Biz de buna istinaden böyle bir şey yaptık” dedi.'Bunun ancak turşusu olur'Vatandaşların ‘dolar turşusu' almak istediğini söyleyen Bilgin, “Gelenler dolar turşusu almak istediğini söylüyor. ‘Vitrinde durmasın, camı kırarlar' diyorlar. Geçersiz bir kağıt parçasıdır. Bayağı bir dikkat çekti. Milli servetimize sahip çıkmamız lazım. Yabancıların parasından bize fayda gelmez. Bunun anca turşusu olur. Esprili bir yaklaşımda bulunduk” diye konuştu.
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istanbul, dolar, zeytinburnu, dolar/tl, tepki, turşu

Doların turşusunu kurdu: 'Yabancıların parasından bize fayda gelmez'

09:46 14.01.2022
© İHADoların turşusunu kurdu: 'Yabancıların parasından bize fayda gelmez'
Doların turşusunu kurdu: 'Yabancıların parasından bize fayda gelmez' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© İHA
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İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan bir turşucu, dolar üzerinden yapılan ekonomik saldırılara 'dolar turşusu' kurarak tepki gösterdi. Turşucu Bilgin, “Yabancıların parasından bize fayda gelmez. Bunun ancak turşusu olur” dedi.
Geçtiğimiz yıllarda Bursa'da düzenlenen bir festivalde dolar turşusu yapan bir firma İstanbul şubesinde de, yeniden 'dolar turşusu' kurdu. Son dönemde 'Türkiye'ye yönelik yapılan ekonomik saldırılara' tepki göstermek isteyen turşu firması, Türk Lirası'na verdiği önemi bu şekilde gösterdi. Turşucu Şaban Bilgin ise dolar turşusunun vatandaşların da dikkatini çektiğini söyledi.

'Firmamızın yapmış olduğu bir espriydi'

Turşucu Şaban Bilgin, “Dolar üzerinden yapılan operasyonlara karşı firmamızın yapmış olduğu bir espriydi. Turşu festivalinde turşularını sularken böyle bir espri de yaptılar. İnsanların burada çok dikkatini çektik. Uzun zamandır vardı. Kaldırdık. Şimdi doların hareketliliğinden tekrar yaptık. Paramızın daha değerli olması için gündeme getirdik. Türk liramız niye doların altında kalsın. Biz de buna istinaden böyle bir şey yaptık” dedi.

'Bunun ancak turşusu olur'

Vatandaşların ‘dolar turşusu' almak istediğini söyleyen Bilgin, “Gelenler dolar turşusu almak istediğini söylüyor. ‘Vitrinde durmasın, camı kırarlar' diyorlar. Geçersiz bir kağıt parçasıdır. Bayağı bir dikkat çekti. Milli servetimize sahip çıkmamız lazım. Yabancıların parasından bize fayda gelmez. Bunun anca turşusu olur. Esprili bir yaklaşımda bulunduk” diye konuştu.
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