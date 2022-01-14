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https://tr.sputniknews.com/20220114/domuzdan-insana-yapilan-ilk-kalp-naklinde-etik-tartismasi-sabikali-olmamasi-bir-kriter-mi-1052738327.html
Domuzdan insana yapılan ilk kalp naklinde 'etik tartışması': Sabıkalı olmaması bir kriter mi?
Domuzdan insana yapılan ilk kalp naklinde 'etik tartışması': Sabıkalı olmaması bir kriter mi?
Domuzdan insana ilk başarılı kalp naklinin yapıldığı kişinin daha önce bir genci bıçaklayarak felç bırakmaktan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Nakil yapılan... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T13:08+0300
2022-01-14T13:13+0300
dünya
abd
kalp nakli
domuz
etik
sabıkalı
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Washington Post gazetesinde dün yayımlanan bir habere göre, kalp naklinin yapıldığı 57 yaşındaki David Bennett’in 34 yıl önce bir genci bıçaklayarak felç bıraktığı ortaya çıktı. Maryland eyaleti Ceza İnfaz Kurumu, Bennett’in suçuyla ilgili 10 yıllık hapis cezasının 6 yılını çektikten sonra 1994’te serbest bırakıldığını açıkladı.Naklin gerçekleştirildiği Maryland Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastanın sadece tıbbi kayıtlarına bakılarak seçildiğini, tek kriterin sağlığının kötü olması olduğu kaydedildi.Hekimlerin geçmişlerine bakmadan her hastaya en iyi hizmeti sağlamakla yükümlü olduğu vurgulanan açıklamada, “Hasta bize büyük ihtiyaç içerisinde başvurmuştur ve nakil konusundaki uygunluğuna sadece tıbbi kayıtlarına bakılarak karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, hastanın bu müstesna nakil ameliyatına girerek sadece kendi yaşam süresini uzatmadığı, başka hastaların da yararına bir karar verdiği kaydedildi.Kalp krizi geçmişi ve düzensiz kalp atışları nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’e 7 Ocak’ta, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti. İlk defa yapılan ve deneysel olan ameliyattan 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Geçen yıl eylülde New York'taki araştırmacılar, bu tür domuzların hayvandan insana nakiller için umut vadedebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/abdde-domuzdan-insana-ilk-kalp-nakli-1052601662.html
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abd, kalp nakli, domuz, etik, sabıkalı

Domuzdan insana yapılan ilk kalp naklinde 'etik tartışması': Sabıkalı olmaması bir kriter mi?

13:08 14.01.2022 (güncellendi: 13:13 14.01.2022)
© Fotoğraf : AAameliyathane
ameliyathane - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Fotoğraf : AA
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Domuzdan insana ilk başarılı kalp naklinin yapıldığı kişinin daha önce bir genci bıçaklayarak felç bırakmaktan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Nakil yapılan kişinin sabıkası olduğu yönündeki eleştirilere cevap veren hastane, tek kriterlerinin 'hastalığının sağlığının durumu' olduğunu belirtti.
Washington Post gazetesinde dün yayımlanan bir habere göre, kalp naklinin yapıldığı 57 yaşındaki David Bennett’in 34 yıl önce bir genci bıçaklayarak felç bıraktığı ortaya çıktı.
Maryland eyaleti Ceza İnfaz Kurumu, Bennett’in suçuyla ilgili 10 yıllık hapis cezasının 6 yılını çektikten sonra 1994’te serbest bırakıldığını açıkladı.
Naklin gerçekleştirildiği Maryland Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastanın sadece tıbbi kayıtlarına bakılarak seçildiğini, tek kriterin sağlığının kötü olması olduğu kaydedildi.
Hekimlerin geçmişlerine bakmadan her hastaya en iyi hizmeti sağlamakla yükümlü olduğu vurgulanan açıklamada, “Hasta bize büyük ihtiyaç içerisinde başvurmuştur ve nakil konusundaki uygunluğuna sadece tıbbi kayıtlarına bakılarak karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, hastanın bu müstesna nakil ameliyatına girerek sadece kendi yaşam süresini uzatmadığı, başka hastaların da yararına bir karar verdiği kaydedildi.
Kalp krizi geçmişi ve düzensiz kalp atışları nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’e 7 Ocak’ta, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti. İlk defa yapılan ve deneysel olan ameliyattan 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Geçen yıl eylülde New York'taki araştırmacılar, bu tür domuzların hayvandan insana nakiller için umut vadedebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.
Ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
YAŞAM
ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli
11 Ocak, 03:06
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