Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220114/dso-kovid-19-tedavisinde-2-eklem-iltihabi-ilacinin-kullanimini-tavsiye-etti-1052726721.html
DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti
DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'a karşı etki gösterdiği belirlenen 2 ilacın tedavide kullanımını tavsiye etti. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T02:55+0300
2022-01-14T02:55+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
ilaç
patent
eklem ve kas problemleri
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052573428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a4aabca86be770db36ec2a0f4352ca58.jpg
Örgütten yapılan yazılı açıklamada, DSÖ Uluslararası Uzmanlar Standart Geliştirme Grubu'nun, Kovid-19'a yakalanan hafif, ağır ve kritik durumdaki yaklaşık 4 bin hasta üzerinde yaptığı 7 ayrı denemenin ardından eklem iltihabı ilaçlarının Kovid-19'a karşı etkinliğine dair önerilerine yer verildi.Buna göre, eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın (IL-6), kortikosteroid ilaçla birlikte kullanıldığında ağır durumdaki Kovid-19 hastalarının iyileşmesine olumlu etki sağladığı tespit edildi.Bu ilaçların verildiği ağır hastaların virüse karşı dirençleri artarken, oksijen tedavisi ihtiyacında azalma görüldü.Uzmanlar, bu iki ilacın asla aynı anda kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.Durumu ağır olmayan hastalar için ise monoklonal antikor ilaçlarından Sotrovimab'ın kullanımı 'belirli şartlar altında' tavsiye edildi.Klinik denemelerde yine eklem iltihabı ilaçları olan Ruksolitinib ve Tofasitinib'in kullanımının hastalarda iyileşme sağladığı, ancak Kovid-19'un Omicron gibi yeni varyantlarına karşı etkililiğine dair yeterli kanıt elde edilemediği belirtilerek, bunların kullanımı önerilmedi.Şimdilik birine şartlı tavsiye kararı verilen monoklonal antikor ilacına ilişkin yeni bilgilerin, deneme sonuçları açıklandığında paylaşılacağı kaydedildi.DSÖ uzmanları daha önce IL-6'nın ağır ve kritik Kovid-19 hastalarında kullanımı için şartlı tavsiyede bulunmuştu.İlaçlarda patent tekelleşmesine karşı MFS'den uyarıDünya Sağlık Örgütünün Baricitinib ile IL-6'nın kullanımına ilişkin tavsiyesinin ardından Sınır Tanımayan Doktorlar (MFS) örgütünden yapılan açıklamada, tavsiye edilen ilaçlarda tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.MFS Enfeksiyon Hastalıkları Tıbbi Danışmanı Dr. Marcio da Fonseca, DSÖ'nün tavsiye ettiği ilaçlara düşük ve orta gelirli ülkelerdeki hastaların mutlak erişiminin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, "İlaçlara yeterli, zamanında ve adil erişimin temin edilmesi ve patent tekelleşmesine engel olunması için devletler, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'ndan feragat edilmesi ve zorunlu lisans verme gibi uygulamaların benimsenmesini teşvik etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.Orta ve düşük gelirli ülkelerde insanların yetersiz aşılama oranı ve etkisini sürdüren yeni varyantlar sebebiyle korku içinde olduklarını vurgulayan Da Fonseca, salgınla mücadele araçlarına erişimde küresel eşitliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052573428_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ad52ceaccb8a6ae1b89c2a5fbb75e246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), ilaç, patent, eklem ve kas problemleri, kovid-19

DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti

02:55 14.01.2022
© REUTERS / ALY SONGÇin - Koronavirüs - Kovid-19 - Omicron
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Omicron - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / ALY SONG
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'a karşı etki gösterdiği belirlenen 2 ilacın tedavide kullanımını tavsiye etti.
Örgütten yapılan yazılı açıklamada, DSÖ Uluslararası Uzmanlar Standart Geliştirme Grubu'nun, Kovid-19'a yakalanan hafif, ağır ve kritik durumdaki yaklaşık 4 bin hasta üzerinde yaptığı 7 ayrı denemenin ardından eklem iltihabı ilaçlarının Kovid-19'a karşı etkinliğine dair önerilerine yer verildi.
Buna göre, eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın (IL-6), kortikosteroid ilaçla birlikte kullanıldığında ağır durumdaki Kovid-19 hastalarının iyileşmesine olumlu etki sağladığı tespit edildi.
Bu ilaçların verildiği ağır hastaların virüse karşı dirençleri artarken, oksijen tedavisi ihtiyacında azalma görüldü.
Uzmanlar, bu iki ilacın asla aynı anda kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Durumu ağır olmayan hastalar için ise monoklonal antikor ilaçlarından Sotrovimab'ın kullanımı 'belirli şartlar altında' tavsiye edildi.
Klinik denemelerde yine eklem iltihabı ilaçları olan Ruksolitinib ve Tofasitinib'in kullanımının hastalarda iyileşme sağladığı, ancak Kovid-19'un Omicron gibi yeni varyantlarına karşı etkililiğine dair yeterli kanıt elde edilemediği belirtilerek, bunların kullanımı önerilmedi.
Şimdilik birine şartlı tavsiye kararı verilen monoklonal antikor ilacına ilişkin yeni bilgilerin, deneme sonuçları açıklandığında paylaşılacağı kaydedildi.
DSÖ uzmanları daha önce IL-6'nın ağır ve kritik Kovid-19 hastalarında kullanımı için şartlı tavsiyede bulunmuştu.

İlaçlarda patent tekelleşmesine karşı MFS'den uyarı

Dünya Sağlık Örgütünün Baricitinib ile IL-6'nın kullanımına ilişkin tavsiyesinin ardından Sınır Tanımayan Doktorlar (MFS) örgütünden yapılan açıklamada, tavsiye edilen ilaçlarda tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.
MFS Enfeksiyon Hastalıkları Tıbbi Danışmanı Dr. Marcio da Fonseca, DSÖ'nün tavsiye ettiği ilaçlara düşük ve orta gelirli ülkelerdeki hastaların mutlak erişiminin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, "İlaçlara yeterli, zamanında ve adil erişimin temin edilmesi ve patent tekelleşmesine engel olunması için devletler, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'ndan feragat edilmesi ve zorunlu lisans verme gibi uygulamaların benimsenmesini teşvik etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Orta ve düşük gelirli ülkelerde insanların yetersiz aşılama oranı ve etkisini sürdüren yeni varyantlar sebebiyle korku içinde olduklarını vurgulayan Da Fonseca, salgınla mücadele araçlarına erişimde küresel eşitliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:55DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti
02:50'Doğu Almanya istihbaratı 1980'lerde Olaf Scholz'u gözetledi, edindiği bilgileri SCCB'yle paylaştı'
02:35Kuzey Kore'den ABD'ye olası yeni yaptırımlara karşı misilleme uyarısı
02:32Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a tavsiye: Siyasete girmemesi lazım
02:21ABD hükümetinin büyük işletmelere getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğuna Anayasa Mahkemesi engeli
02:21Memur ve emekliye 2.5 puanlık ek zam 15 Ocak'a yetişmeyecek
02:07Akrabalarının HES kodu ile seyahat eden koronavirüs hastası çift, şehirlerarası otobüste yakalandı
01:58ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik artış gösterdi
01:47CHP'li Başarır'dan Demirören hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’tan suç duyurusu
01:46Kurtulmuş, HDP'li Güzel'in fotoğrafları hakkında konuştu: Ne zaman çekildiğinin hiçbir önemi yok
01:41Rusya’da cihatçılara yönelik operasyonda 7 gözaltı
01:33Öğrencilerine ‘cinsel ilişki karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyene iki yıl hapis
01:31Polonya'da casus yazılım Pegasus için soruşturma komisyonu
01:31Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkardı: 1'i ağır 4 yaralı
01:29Hırsızları durduramayınca olayı kameraya kaydetti: 'Durun polis geliyor'
01:21Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 protokolünü güncelledi
01:16Bireylerin döviz mevduatında 1 milyar dolarlık düşüş
01:16Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar
01:12Beyaz Saray: Cumhuriyetçilerin Kuzey Akım-2’ye yaptırım tasarısına karşıyız
01:07İsveç hükümeti, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacak