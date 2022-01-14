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e-Devlet'te yeni uygulama: Dernek üyelik başvurusu yapılabilecek
e-Devlet'te yeni uygulama: Dernek üyelik başvurusu yapılabilecek
e-Devlet üzerinden artık dernek üyelik başvurusu yapılabilecek. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:54+0300
2022-01-14T12:54+0300
türkiye
dernek
e-devlet
vakıf
servis
başvuru
internet
hizmet
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e-Devlet'te kullanıma sokulan yeni uygulama ile birlikte, sistem üzerinden derneklere üyelik başvurusu yapılabilecek.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Derneklere üye olmak artık daha kolay! e-devlet üzerinden “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmeti kullanıma açılmıştır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211231/kimlik-numaralarina-e-devlet-uzerinden-kisit-konabilecek-1052289779.html
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dernek, e-devlet, vakıf, servis, başvuru, internet, hizmet

e-Devlet'te yeni uygulama: Dernek üyelik başvurusu yapılabilecek

12:54 14.01.2022
© AAe-devlet
e-devlet - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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e-Devlet üzerinden artık dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.
e-Devlet'te kullanıma sokulan yeni uygulama ile birlikte, sistem üzerinden derneklere üyelik başvurusu yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Derneklere üye olmak artık daha kolay! e-devlet üzerinden “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmeti kullanıma açılmıştır" denildi.
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