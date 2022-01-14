https://tr.sputniknews.com/20220114/ekonomist-mahfi-egilmez-faizin-boslugu-doldurulamiyor-1052732126.html

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Faiz yüzde 14'e indirilmeseydi bugün çok daha iyi bir yerde olurduk

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Faiz yüzde 14'e indirilmeseydi bugün çok daha iyi bir yerde olurduk

Ekonomist Mahfi Eğilmez, faiz indirim süreci sonrası devreye alınan ürünlerin faizin boşluğunu bir türlü dolduramadığını söyledi. Eğilmez, yeni ekonomi modeli... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T10:46+0300

2022-01-14T10:46+0300

2022-01-14T10:47+0300

ekonomi

mahfi eğilmez

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, 4 ayda 5 puanlık faiz indirimi sonrası atılan adımlarla ‘boşluğun’ bir türlü doldurulamadığını söyledi. Kısa süreler içerisinde sık değişen ekonomi politikaları yerine, riskleri azaltmaya odaklanılması gerektiğini vurgulayan Eğilmez, Türkiye’nin 550-600 arasındaki CDS primi ile dünyanın en riskli ülkelerinden biri olduğunu anımsattı ve “Riskler azaltılırsa kur düşer, enflasyon önlenir. Bu yüksek risk primiyle yabancı da yatırım yapmaz” dedi.Dünya Web TV Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ekonomist Mahfi Eğilmez, faiz konusunda yanlış bir yaklaşım benimsendiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu: 'Yüksek enflasyon aslında ciddi bir kriz'Ekonomide bu yılın en önemli risklerinden birinin enflasyon olduğunu söyleyen Eğilmez, “Kur riski arttı. Bizdeki enflasyon zaten büyük ölçüde maliyet enflasyonu. Maliyeti de etkileyen en önemli olay kurdaki yükselişler. Çünkü kur yükseldiği zaman ithal girdilerimizin maliyeti artıyor. Üretimde ithal girdiye çok bağımlıyız. Bu nedenle üretim maliyetlerimiz dolayısıyla fiyatlarımız ve enflasyon artıyor” dedi. Ekonomist Eğilmez’in “Hiperenflasyon yaşanır mı?” sorusuna yanıtı ise şöyle: 'Heterodoks lafını telaffuz ederken bile dikkat etmek lazım'Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin işaret ettiği ‘heterodoks politikalar’ hakkında da değerlendirme yapan Eğilmez, 'heterodoks' yaklaşımının doğru ifade edilmediğine dikkat çekerek şöyle konuştu: 'Mucize aramaya gerek yok, işin sırrı ortada'Mahfi Eğilmez, ekonomide dengeli ve istikrarlı bir görünüme kavuşmanın tek çözümünün; gerçeği ve hatayı kabul etmek olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

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