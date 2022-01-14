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Elazığ Valiliği: Etkinlik yasaklarının Enes Kara ile alakası yok
Elazığ Valiliği: Etkinlik yasaklarının Enes Kara ile alakası yok
Elazığ Valiliği'nin Enes Kara ile ilgili açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve alınan 15 günlük eylem ve etkinlik yasağının Enes Kara ile... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T17:45+0300
2022-01-14T17:47+0300
türkiye
elazığ
soruşturma
yasak
valilik
enes kara
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın kaldığı cemaat evinde yaşadığı baskıların ardından yaşamına son vermesiyle ilgili Valilik tarafından bir açıklama yapıldı.Valililten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220113/enes-karanin-olumunun-ardindan-elazigda-15-gunluk-etkinlik-yasagi-1052707161.html
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elazığ, soruşturma, yasak, valilik, enes kara, elazığ valiliği

Elazığ Valiliği: Etkinlik yasaklarının Enes Kara ile alakası yok

17:45 14.01.2022 (güncellendi: 17:47 14.01.2022)
© Twitter Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara,
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Twitter
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Elazığ Valiliği'nin Enes Kara ile ilgili açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve alınan 15 günlük eylem ve etkinlik yasağının Enes Kara ile ilgisi olmadığı belirtildi.
Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın kaldığı cemaat evinde yaşadığı baskıların ardından yaşamına son vermesiyle ilgili Valilik tarafından bir açıklama yapıldı.
Valililten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Fırat Üniversitesi öğrencisi Enes Kara’nın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.
Öte yandan son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.
1-Valiliğimiz tarafından Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ilgili kanunlara dayanarak, 08.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle, kararda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, açık hava toplantısı, yürüyüş, miting ve benzeri etkinlikler için kısıtlama tedbirleri uygulanması kararlaştırılmıştır.
Tedbir kararları Kovid-19 salgını kapsamında düzenli olarak alınmakta olup, bahse konu intihar olayı ile bir ilgisi bulunmamaktadır."
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
TÜRKİYE
Enes Kara'nın ölümünün ardından Elazığ'da 15 günlük etkinlik yasağı
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