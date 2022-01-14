https://tr.sputniknews.com/20220114/elazig-valiligi-etkinlik-yasaklarinin-enes-kara-ile-alakasi-yok-1052749525.html

Elazığ Valiliği: Etkinlik yasaklarının Enes Kara ile alakası yok

Elazığ Valiliği: Etkinlik yasaklarının Enes Kara ile alakası yok

Elazığ Valiliği'nin Enes Kara ile ilgili açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve alınan 15 günlük eylem ve etkinlik yasağının Enes Kara ile... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T17:45+0300

2022-01-14T17:45+0300

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türkiye

elazığ

soruşturma

yasak

valilik

enes kara

elazığ valiliği

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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın kaldığı cemaat evinde yaşadığı baskıların ardından yaşamına son vermesiyle ilgili Valilik tarafından bir açıklama yapıldı.Valililten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220113/enes-karanin-olumunun-ardindan-elazigda-15-gunluk-etkinlik-yasagi-1052707161.html

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