https://tr.sputniknews.com/20220114/elektrigi-kesmeye-gelen-gorevlilere-mincika-ile-saldirdilar-1052746305.html

Elektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar

Elektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar

İstanbul'da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen binaya gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları ‘mınçıka’ adı verilen dövüş sporlarında kullanılan... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T16:15+0300

2022-01-14T16:15+0300

2022-01-14T16:15+0300

türkiye

istanbul

elektrik

saldırı

tüketim

kaçak elektrik kullanımı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052746260_0:0:733:412_1920x0_80_0_0_77d393762145b497a43315628d3cc714.jpg

Büyükçekmece'de Uçar ailesi iddiaya göre kaçak elektrik kullanıyordu. Elektrik dağıtım şirketinden 2 görevli dün sabah saatlerinde elektrik saatini mühürlemek için apartmana geldi. Baba Harun Uçar, görevlilerin yanına gelerek engellemek istedi.Ancak aralarında tartışma çıktı ve tartışma kavgaya döndü. Harun Uçar’ın 2 çocuğu da kavgaya dahil oldu. Baba ve oğulları, 2 görevliye saldırdı. Çalışanlardan biri arabasına kaçtı. Diğer çalışan ise saldırganların arasında kaldı. O sırada Harun Uçar’ın üçüncü oğlu da elinde mınçıka ile dışarıya çıktı, görevliye saldırdı. Saldırganların arasında kalan çalışan, darbelerden kaçmak için koşarak uzaklaştı. Olay yerine polis ekipleri gelerek Uçar ailesinin kavgaya karışan üyelerini gözaltına aldı. Bu sabah gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.'Uykuluydum, elime zincir geldi onunla vurdum'Kavgaya karışan Fatih Uçar, “Uyuyordum, sese uyandım, biraderimin hanımına sordum ne oldu diye ‘Babayı dövüyorlar’ dedi. Ben elektrikçilerin geldiğini bilmiyordum, baktım babamı sıkıştırmışlar vuruyorlardı. Ben de onları püskürtmek zorunda kaldım. Onlar başlattı. Biz de onlardan şikayetçi olduk bende de darp var. Ben nezarethanede kalırken düşündüm ‘Bence kamera kayıtları ile oynamış olabilirler’ dedim. Bu apartmanın yönetici kamera kaydıyla oynamış olabilir. Ben uykuluydum, normalde spor salonuna gidiyorum eğitim zincirim var onunla vurdum. Yani zincirle dövüş sanatı yapılıyor ya o zincirle vurdum. O an o denk geldi elime” dedi.'İlk onlar vurdu'Harun Uçar ise “Elektriğin kesildiğini fark ettim. Düğmede bir sorun var diye düşündüm, baktım dışarıdan sesler geliyordu. Ben çıktım elektriği kesiyorlardı. ‘Ne yapıyorsunuz?’ dedim, onlar da ‘Sana mı soracağız?’ dedi. İlk onlar bana vurdu, benim çocuklar da müdahale ettiler. 2021’de biz abone olduk, 11 bin liradan fazla borç çıktı. O tarihten önce de ben ödememi yapıyordum. 12 yıldır ben bütün faturalarımı ödüyorum” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220114/ucuz-ekmek-satan-firinin-soforune-silahli-saldiri-1052744073.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, elektrik, saldırı, tüketim, kaçak elektrik kullanımı