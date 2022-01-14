Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220114/elektrigi-kesmeye-gelen-gorevlilere-mincika-ile-saldirdilar-1052746305.html
Elektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar
Elektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar
İstanbul'da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen binaya gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları ‘mınçıka’ adı verilen dövüş sporlarında kullanılan... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T16:15+0300
2022-01-14T16:15+0300
türkiye
istanbul
elektrik
saldırı
tüketim
kaçak elektrik kullanımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052746260_0:0:733:412_1920x0_80_0_0_77d393762145b497a43315628d3cc714.jpg
Büyükçekmece'de Uçar ailesi iddiaya göre kaçak elektrik kullanıyordu. Elektrik dağıtım şirketinden 2 görevli dün sabah saatlerinde elektrik saatini mühürlemek için apartmana geldi. Baba Harun Uçar, görevlilerin yanına gelerek engellemek istedi.Ancak aralarında tartışma çıktı ve tartışma kavgaya döndü. Harun Uçar’ın 2 çocuğu da kavgaya dahil oldu. Baba ve oğulları, 2 görevliye saldırdı. Çalışanlardan biri arabasına kaçtı. Diğer çalışan ise saldırganların arasında kaldı. O sırada Harun Uçar’ın üçüncü oğlu da elinde mınçıka ile dışarıya çıktı, görevliye saldırdı. Saldırganların arasında kalan çalışan, darbelerden kaçmak için koşarak uzaklaştı. Olay yerine polis ekipleri gelerek Uçar ailesinin kavgaya karışan üyelerini gözaltına aldı. Bu sabah gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.'Uykuluydum, elime zincir geldi onunla vurdum'Kavgaya karışan Fatih Uçar, “Uyuyordum, sese uyandım, biraderimin hanımına sordum ne oldu diye ‘Babayı dövüyorlar’ dedi. Ben elektrikçilerin geldiğini bilmiyordum, baktım babamı sıkıştırmışlar vuruyorlardı. Ben de onları püskürtmek zorunda kaldım. Onlar başlattı. Biz de onlardan şikayetçi olduk bende de darp var. Ben nezarethanede kalırken düşündüm ‘Bence kamera kayıtları ile oynamış olabilirler’ dedim. Bu apartmanın yönetici kamera kaydıyla oynamış olabilir. Ben uykuluydum, normalde spor salonuna gidiyorum eğitim zincirim var onunla vurdum. Yani zincirle dövüş sanatı yapılıyor ya o zincirle vurdum. O an o denk geldi elime” dedi.'İlk onlar vurdu'Harun Uçar ise “Elektriğin kesildiğini fark ettim. Düğmede bir sorun var diye düşündüm, baktım dışarıdan sesler geliyordu. Ben çıktım elektriği kesiyorlardı. ‘Ne yapıyorsunuz?’ dedim, onlar da ‘Sana mı soracağız?’ dedi. İlk onlar bana vurdu, benim çocuklar da müdahale ettiler. 2021’de biz abone olduk, 11 bin liradan fazla borç çıktı. O tarihten önce de ben ödememi yapıyordum. 12 yıldır ben bütün faturalarımı ödüyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220114/ucuz-ekmek-satan-firinin-soforune-silahli-saldiri-1052744073.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052746260_0:0:549:412_1920x0_80_0_0_8bc1b203cf3a6217c9473aed071ee45f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, elektrik, saldırı, tüketim, kaçak elektrik kullanımı

Elektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar

16:15 14.01.2022
© DHAElektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar
Elektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© DHA
Abone ol
İstanbul'da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen binaya gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları ‘mınçıka’ adı verilen dövüş sporlarında kullanılan aletle dövüldü.
Büyükçekmece'de Uçar ailesi iddiaya göre kaçak elektrik kullanıyordu. Elektrik dağıtım şirketinden 2 görevli dün sabah saatlerinde elektrik saatini mühürlemek için apartmana geldi. Baba Harun Uçar, görevlilerin yanına gelerek engellemek istedi.
Ancak aralarında tartışma çıktı ve tartışma kavgaya döndü. Harun Uçar’ın 2 çocuğu da kavgaya dahil oldu. Baba ve oğulları, 2 görevliye saldırdı. Çalışanlardan biri arabasına kaçtı. Diğer çalışan ise saldırganların arasında kaldı. O sırada Harun Uçar’ın üçüncü oğlu da elinde mınçıka ile dışarıya çıktı, görevliye saldırdı. Saldırganların arasında kalan çalışan, darbelerden kaçmak için koşarak uzaklaştı.
Olay yerine polis ekipleri gelerek Uçar ailesinin kavgaya karışan üyelerini gözaltına aldı. Bu sabah gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

'Uykuluydum, elime zincir geldi onunla vurdum'

Kavgaya karışan Fatih Uçar, “Uyuyordum, sese uyandım, biraderimin hanımına sordum ne oldu diye ‘Babayı dövüyorlar’ dedi. Ben elektrikçilerin geldiğini bilmiyordum, baktım babamı sıkıştırmışlar vuruyorlardı. Ben de onları püskürtmek zorunda kaldım. Onlar başlattı. Biz de onlardan şikayetçi olduk bende de darp var. Ben nezarethanede kalırken düşündüm ‘Bence kamera kayıtları ile oynamış olabilirler’ dedim. Bu apartmanın yönetici kamera kaydıyla oynamış olabilir. Ben uykuluydum, normalde spor salonuna gidiyorum eğitim zincirim var onunla vurdum. Yani zincirle dövüş sanatı yapılıyor ya o zincirle vurdum. O an o denk geldi elime” dedi.

'İlk onlar vurdu'

Harun Uçar ise “Elektriğin kesildiğini fark ettim. Düğmede bir sorun var diye düşündüm, baktım dışarıdan sesler geliyordu. Ben çıktım elektriği kesiyorlardı. ‘Ne yapıyorsunuz?’ dedim, onlar da ‘Sana mı soracağız?’ dedi. İlk onlar bana vurdu, benim çocuklar da müdahale ettiler. 2021’de biz abone olduk, 11 bin liradan fazla borç çıktı. O tarihten önce de ben ödememi yapıyordum. 12 yıldır ben bütün faturalarımı ödüyorum” diye konuştu.
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
YAŞAM
Ucuz ekmek satan fırının şoförüne silahlı saldırı
15:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:46Devlet Başkanlığı yerleşkesinde esrar yetiştiren Güney Afrikalı 'Kral Khoisan' tutuklandı
16:41Hollanda Kralı, sömürgeciliği hatırlattığı için Kraliyet arabasını kullanmayacak
16:36SSK ve Bağ-Kur aylıkları tatil günlerinde de ödenecek
16:18Sri Lanka’da plastik atıkları yutan 2 fil daha öldü
16:16YouTuber iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutmuş göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
16:15Elektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar
16:07Cristiano Ronaldo: 42 yaşıma kadar futbol oynamaya devam etmek istiyorum
15:50Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Kılıçdaroğlu'na Semra Güzel tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
15:462021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
15:46Tokayev, Şimkent ve iki bölgede daha olağanüstü hali kaldırdı
15:40Arnavutköy'de çiğ köfteciye silahlı saldırı kamerada
15:27Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı
15:23Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
15:18'Bakü ve Erivan, sınırların belirlenmesi için komisyon kurulmasında sözlü olarak anlaştı'
15:11Ucuz ekmek satan fırının şoförüne silahlı saldırı
15:09Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı
15:09İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava
15:05AA Finans'ın PPK beklenti anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
15:02CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’
14:59Bakan Akar: NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz