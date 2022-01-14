https://tr.sputniknews.com/20220114/enes-karanin-annesi-yobazlik-ve-gericilikle-itham-edildik-1052744544.html
Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
Aile zoruyla kaldığı yurtta maruz kaldığı baskıları anlatıp yaşamına son veren tıp öğrencisi Enes Kara'nın annesi, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T15:23+0300
2022-01-14T15:23+0300
2022-01-14T15:23+0300
türkiye
elazığ
istanbul üniversitesi tıp fakültesi
öğrenci
açıklama
baba
anne
intihar
enes kara
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Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi Hatice Kara ile avukat Ömer Faruk Ceylan açıklamalarda bulundu.Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu. Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik” ifadelerini kullandı.Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes Kara'nın yaşadığı bunalım neticesinde intihar ettiğini ileri sürdü.Olayın her yönüyle tetkik edileceğini aktaran Ceylan, "Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gerekli hukuki süreç takip edilecek" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220114/enes-karanin-babasi-evladimi-olume-surukleyen-cemaat-degil-etrafindaki-ateist-arkadaslari-oldu-1052730575.html
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elazığ, istanbul üniversitesi tıp fakültesi, öğrenci, açıklama, baba, anne, intihar, enes kara
Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
Aile zoruyla kaldığı yurtta maruz kaldığı baskıları anlatıp yaşamına son veren tıp öğrencisi Enes Kara'nın annesi, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik" dedi. Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise "Prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek" açıklamasında bulundu.
Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi Hatice Kara ile avukat Ömer Faruk Ceylan açıklamalarda bulundu.
Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu. Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik” ifadelerini kullandı.
Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes Kara'nın yaşadığı bunalım neticesinde intihar ettiğini ileri sürdü.
Olayın her yönüyle tetkik edileceğini aktaran Ceylan, "Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gerekli hukuki süreç takip edilecek" diye konuştu.