Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220114/enes-karanin-annesi-yobazlik-ve-gericilikle-itham-edildik-1052744544.html
Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
Aile zoruyla kaldığı yurtta maruz kaldığı baskıları anlatıp yaşamına son veren tıp öğrencisi Enes Kara'nın annesi, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T15:23+0300
2022-01-14T15:23+0300
türkiye
elazığ
istanbul üniversitesi tıp fakültesi
öğrenci
açıklama
baba
anne
intihar
enes kara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052599493_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c0b5a3615b90435bf2b0af355bddd731.jpg
Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi Hatice Kara ile avukat Ömer Faruk Ceylan açıklamalarda bulundu.Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu. Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik” ifadelerini kullandı.Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes Kara'nın yaşadığı bunalım neticesinde intihar ettiğini ileri sürdü.Olayın her yönüyle tetkik edileceğini aktaran Ceylan, "Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gerekli hukuki süreç takip edilecek" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220114/enes-karanin-babasi-evladimi-olume-surukleyen-cemaat-degil-etrafindaki-ateist-arkadaslari-oldu-1052730575.html
türkiye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052599493_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_84e5bdcccf59c6af3ab8dd667f679674.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elazığ, istanbul üniversitesi tıp fakültesi, öğrenci, açıklama, baba, anne, intihar, enes kara

Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik

15:23 14.01.2022
© Twitter Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara,
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Twitter
Abone ol
Aile zoruyla kaldığı yurtta maruz kaldığı baskıları anlatıp yaşamına son veren tıp öğrencisi Enes Kara'nın annesi, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik" dedi. Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise "Prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek" açıklamasında bulundu.
Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi Hatice Kara ile avukat Ömer Faruk Ceylan açıklamalarda bulundu.
Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu. Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik” ifadelerini kullandı.
Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes Kara'nın yaşadığı bunalım neticesinde intihar ettiğini ileri sürdü.
Olayın her yönüyle tetkik edileceğini aktaran Ceylan, "Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gerekli hukuki süreç takip edilecek" diye konuştu.
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
TÜRKİYE
Enes Kara’nın babası: Evladımı ölüme sürükleyen cemaat değil, etrafındaki ateist arkadaşları oldu
09:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:48Karamollaoğlu: Birkaç gün içinde taburcu olacağım
16:46Devlet Başkanlığı yerleşkesinde esrar yetiştiren Güney Afrikalı 'Kral Khoisan' tutuklandı
16:41Hollanda Kralı, sömürgeciliği hatırlattığı için Kraliyet arabasını kullanmayacak
16:36SSK ve Bağ-Kur aylıkları tatil günlerinde de ödenecek
16:18Sri Lanka’da plastik atıkları yutan 2 fil daha öldü
16:16YouTuber iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutmuş göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
16:15Elektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar
16:07Cristiano Ronaldo: 42 yaşıma kadar futbol oynamaya devam etmek istiyorum
15:50Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Kılıçdaroğlu'na Semra Güzel tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
15:462021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
15:46Tokayev, Şimkent ve iki bölgede daha olağanüstü hali kaldırdı
15:40Arnavutköy'de çiğ köfteciye silahlı saldırı kamerada
15:27Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı
15:23Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
15:18'Bakü ve Erivan, sınırların belirlenmesi için komisyon kurulmasında sözlü olarak anlaştı'
15:11Ucuz ekmek satan fırının şoförüne silahlı saldırı
15:09Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı
15:09İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava
15:05AA Finans'ın PPK beklenti anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
15:02CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’