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Erdoğan: Gözümüz uzayda, fırlatma ve uydu sistemleri geliştirme çalışmalarımız sürüyor
14:38 14.01.2022 (güncellendi: 14:48 14.01.2022)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı.
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un hizmete giriş töreninde "Gözümüz uzayda, fırlatma ve uydu sistemleri geliştirme çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un hizmete giriş töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Bir yandan da gözümüz uzayda. Gerek fırlatma sistemleri gerekse de uydu sistemleri geliştirme çalışmalarımız sürüyor.
Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı.
Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum.
Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk, milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi.
Bu gemi sayesinde denizde de gücümüz artacak. Teşkilatın bir sonraki hedefi uydu istihbaratı.
Hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz.
Şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik.