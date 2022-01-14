https://tr.sputniknews.com/20220114/eskisehir-anadolu-lisesi-3-kopek-ve-bir-kedi-sahiplendi-dersler-daha-eglenceli-geciyor-1052741263.html

Eskişehir Anadolu Lisesi 3 köpek ve bir kedi sahiplendi: 'Dersler daha eğlenceli geçiyor'

Eskişehir Anadolu Lisesi 3 köpek ve bir kedi sahiplendi: 'Dersler daha eğlenceli geçiyor'

Eskişehir Anadolu Lisesi'nde sahiplenilen 3 köpek ve bir kedi, okulun ilgi odağı oldu. Çocukların elleriyle besleyip büyüttüğü hayvanlar kimi zaman okulun... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T14:20+0300

2022-01-14T14:20+0300

2022-01-14T14:20+0300

yaşam

eskişehir

kedi

köpek

okul

öğrenci

lise

hayvanseverler

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Eskişehir Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı Mustafa Yetim'in 5 yıl önce okula kendisine ait kurt köpeğini öğrencilerin sevmesi için getirdi. Hayvanları çok seven ve köpek sahiplenmek isteyen öğrencilerini kırmayan Yetim, okula yavru köpekler de getirdi.Lisenin bahçesinde inşa edilen kulübesinde yaşamaya başlayan ve "Eva" ismi verilen Alman çoban köpeğinin, 3 yıl sonra bir yavrusu dünyaya geldi. "Gece" adı verilen yavrunun ardından 4 aylık sokak köpeği "Cesur" da sahiplendi.Öğrencilerin geçen yıl soğuk havada bulup sahiplendiği kedi "Müzeyyen" de köpeklerin arkadaşı oldu.Hayvanlar kimi zaman okulun koridorlarında, sınıflarında dolaşarak, bazen de sıralarda oturarak bu sevgiye karşılık veriyor.'Hayvan sevmeyen insanı sevemez'Mustafa Yetim, 6 yıl önce atandığı okulda öğrencilerinin isteğini yerine getirmesiyle başlayan serüvenin mutlu bir şekilde sürdüğünü söyledi.İlk sahiplendikleri yavru köpeğin kulübesini öğrencilerin, harçlıklarıyla kendilerinin inşa ettiğini belirten Yetim, şu bilgileri paylaştı:Yetim, kimi zaman hayvanların tedavisi konusunda da öğrencilerin büyük bir çaba içine girdiğini anlattı.Hayvanların bakımının yanı sıra beslenmeleri konusunda da okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük katkısının olduğunu aktaran Yetim, "Okulun maskotu haline gelen kedi Müzeyyen ise soğuk bir kış günü bize sığındı. Sahibine ulaşamayınca okulda misafir ettik. İhtiyaçlarını karşıladık. Artık bir kedimiz de okulda öğrencilerimizle ders dinliyor. Onlarla beraber hayatını sürdürüyor." diye konuştu.'Dersler eğlenceli geçiyor'Öğrencilerden Ali Öner, sevimli dostlarla iyi zaman geçirdiklerini belirtti. İçlerinde var olan hayvan sevgisini eğitim hayatları boyunca daha iyi yaşadıklarını kaydeden Öner, bu durumun kendileri için sevindirici olduğunu dile getirdi.Berfin Tekin ise hayvanları çok sevdiğini, sahiplendikleri kedi ve köpeklerle derslerin daha eğlenceli geçtiğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20200117/sokak-kedisi-husnu-de-karnesini-aldi-1041123833.html

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eskişehir, kedi, köpek, okul, öğrenci, lise, hayvanseverler