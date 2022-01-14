https://tr.sputniknews.com/20220114/evinde-basindan-vurulmus-halde-yarali-bulunan-kadin-kurtarilamadi-1052722922.html

Evinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı

Evinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı

Giresun'un Espiye ilçesinde Habibe Kara kızı ile birlikte yaşadığı evde başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Kara, kurtarılamadı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T00:42+0300

2022-01-14T00:42+0300

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türkiye

giresun

kadın

cinayet

intihar

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Annesi Habibe Kara ile vedalaşarak okula giden lise öğrencisi S., okuldan eve döndüğünde, evinin kapısının açılmaması üzerine komşularından yardım istedi. Komşular tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine eve giren polisler, Habibe Kara’yı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kara, ağır yaralı olarak Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kara, buradaki müdahalelerinin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Evde inceleme yapan Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanıldığı düşünülen silahı Habibe Kara’nın yanında buldu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Öte yandan Habibe Kara’nın üçüncü evliliğini yaptığı, eşi 80 yaşındaki Tahsin Kara’nın geçen yıl kronik hastalık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Habibe Kara’nın yakınlarından alınan bilgiye göre, kadının daha önce İstanbul’da intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

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giresun, kadın, cinayet, intihar