Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220114/evinde-basindan-vurulmus-halde-yarali-bulunan-kadin-kurtarilamadi-1052722922.html
Evinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı
Evinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı
Giresun'un Espiye ilçesinde Habibe Kara kızı ile birlikte yaşadığı evde başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Kara, kurtarılamadı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T00:42+0300
2022-01-14T00:43+0300
türkiye
giresun
kadın
cinayet
intihar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052722772_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_047e378c1341278dcfbc2b71faaf6d65.jpg
Annesi Habibe Kara ile vedalaşarak okula giden lise öğrencisi S., okuldan eve döndüğünde, evinin kapısının açılmaması üzerine komşularından yardım istedi. Komşular tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine eve giren polisler, Habibe Kara’yı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kara, ağır yaralı olarak Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kara, buradaki müdahalelerinin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Evde inceleme yapan Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanıldığı düşünülen silahı Habibe Kara’nın yanında buldu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Öte yandan Habibe Kara’nın üçüncü evliliğini yaptığı, eşi 80 yaşındaki Tahsin Kara’nın geçen yıl kronik hastalık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Habibe Kara’nın yakınlarından alınan bilgiye göre, kadının daha önce İstanbul’da intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
türkiye
giresun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052722772_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_cb54ed3a5f67414f304ceb5182518617.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
giresun, kadın, cinayet, intihar

Evinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı

00:42 14.01.2022 (güncellendi: 00:43 14.01.2022)
© DHAEvinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı
Evinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© DHA
Abone ol
Giresun'un Espiye ilçesinde Habibe Kara kızı ile birlikte yaşadığı evde başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Kara, kurtarılamadı.
Annesi Habibe Kara ile vedalaşarak okula giden lise öğrencisi S., okuldan eve döndüğünde, evinin kapısının açılmaması üzerine komşularından yardım istedi. Komşular tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine eve giren polisler, Habibe Kara’yı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kara, ağır yaralı olarak Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kara, buradaki müdahalelerinin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Evde inceleme yapan Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanıldığı düşünülen silahı Habibe Kara’nın yanında buldu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Öte yandan Habibe Kara’nın üçüncü evliliğini yaptığı, eşi 80 yaşındaki Tahsin Kara’nın geçen yıl kronik hastalık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Habibe Kara’nın yakınlarından alınan bilgiye göre, kadının daha önce İstanbul’da intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:21Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 protokolünü güncelledi
01:16Bireylerin döviz mevduatında 1 milyar dolarlık düşüş
01:16Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar
01:12Beyaz Saray: Cumhuriyetçilerin Kuzey Akım-2’ye yaptırım tasarısına karşıyız
01:07İsveç hükümeti, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacak
01:05Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 160 arttı
01:00Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
01:00Rusya: NATO, ilkbaharda Norveç'te tatbikat yapacak
00:57‘Omicron taşıyıcısının bir kez hapşırması, virüsü aynı anda yaklaşık 100 kişiye bulaştırabilir’
00:54Paris’te maske takma zorunluluğu kaldırıldı
00:52S&P’den Biden’a enflasyon uyarısı
00:51Yüksekova'da durdurulan kamyonetteki 53 kilo eroini narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' buldu
00:43Trabzonspor'dan dördüncü transfer
00:42Evinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı
00:41Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enes Kara'nın videosuna yayın yasağı getirildiğini açıkladı
00:39İsrail ordusu 2 komutanını ‘yanlışlıkla’ öldürdü
00:30Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden
00:30Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısında hızlı artış: Yeni vakalar düne göre yüzde 18 arttı
00:29Ataşehir'de bir avukatı bıçaklayarak gasp eden yabancı uyruklu 3 saldırgan tutuklandı
00:27AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi