https://tr.sputniknews.com/20220114/fatihte-kavga-eden-yabanci-uyruklu-sahislar-binanin-bodrumunda-yangin-cikardi-1i-agir-4-yarali-1052724915.html

Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkardı: 1'i ağır 4 yaralı

Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkardı: 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu şahıslar kavga ettikten sonra 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıkardı. Çıkan yangın sonucu bir kişi camdan bina... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T01:31+0300

2022-01-14T01:31+0300

2022-01-14T01:31+0300

türkiye

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yangın

yabancı uyruklu

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Saat 23.30 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Molla Gürani mahallesi Kazgani Sadi Cami sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı.İddiaya göre, 5 katlı binan bodrum katında yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şahıslar arasında bilinemeyen sebepten dolayı kavga çıktı.Kavganın ardından binanın bodrum katında taraflardan birisi kullanılmayan malzemelerle yangın çıkartıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Dumanların yükselmesinin ardından 3. katta oturan yabancı uyruklu bir kişi kendini camdan aşağıya atarken 3 kişi de dumandan etkilendi.Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.Kısa sürede söndürülen yangın sonrası, yaralanan 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangının çıkmasına sebep olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Olay anında olay yerinde olan Serhat Bulut, "Binanın bodrumunda yabancı uyruklu şahıslar haplanmışlar herhalde. Daha sonra kendi aralarında kavga etmişler. Kavga sonucu biri aşağıyı ateşe vermiş. Ondan sonra bütün binayı duman sardı. Biz de komşularımıza yardım edelim dedik, 2 kişiyi çıkardık. Daha sonra da otoparkın arkasından bir ses geldi hemen buraya geldik. Yabancı uyruklu bir kişi yangının vermiş olduğu panikle kendini camdan aşağıya atmış. Ayaklarında ve belinde kırıklar olduğunu söylediler sağlıkçı arkadaşlar. Sonra da götürdüler" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220114/atasehirde-bir-avukati-bicaklayarak-gasp-eden-yabanci-uyruklu-saldirganlar-tutuklandi-1052722026.html

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