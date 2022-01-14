Gintsburg: Sputnik V aşısı olanlar, Omicron varyantıyla enfekte olsalar bile hastalığa yakalanmıyor

Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısı ile aşılananların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle hastalanmadığını belirterek, kendisinin de Omicron ile enfekte olduğunu, ancak aşının koruması sayesinde hastalanmadığını kaydetti.Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Sputnik ile aşılanmış olanlar, büyük olasılıkla Omicron varyantının neden olduğu koronavirüse yakalanmayacaklar ve antikor testi yaptırıp Omicron'da virüs nötralizasyonuna bakıncaya kadar hastalığı geçirdiklerini anlamayacaklar. Ben de yurt dışı seyahatinden sonra, serumumda Omicron'a karşı virüs nötralize edici antikorlara bakmasaydım, onunla enfekte olduğumu asla farketmeyecektim” dedi.Gintsburg, yolculuğunun ardından verdiği kan testinin yüksek titrede virüs nötralize eden Omikron antikorları gösterdiğini belirtti.
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Gintsburg, Sputnik V aşısı ile aşılananların Kovid-19’un Omicron varyantı ile enfekte olsalar bile, hastalığa yakalanmadıklarını söyledi.
Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısı ile aşılananların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle hastalanmadığını belirterek, kendisinin de Omicron ile enfekte olduğunu, ancak aşının koruması sayesinde hastalanmadığını kaydetti.
Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Sputnik ile aşılanmış olanlar, büyük olasılıkla Omicron varyantının neden olduğu koronavirüse yakalanmayacaklar ve antikor testi yaptırıp Omicron'da virüs nötralizasyonuna bakıncaya kadar hastalığı geçirdiklerini anlamayacaklar. Ben de yurt dışı seyahatinden sonra, serumumda Omicron'a karşı virüs nötralize edici antikorlara bakmasaydım, onunla enfekte olduğumu asla farketmeyecektim” dedi.
Gintsburg, yolculuğunun ardından verdiği kan testinin yüksek titrede virüs nötralize eden Omikron antikorları gösterdiğini belirtti.