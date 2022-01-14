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https://tr.sputniknews.com/20220114/google-youtube-ve-facebook-turkiyeden-ne-kadar-kazaniyor-sorusu-pazartesi-yanit-bulacak-1052734131.html
‘Google, Youtube ve Facebook Türkiye’den ne kadar kazanıyor?’ sorusu, pazartesi yanıt bulacak
‘Google, Youtube ve Facebook Türkiye’den ne kadar kazanıyor?’ sorusu, pazartesi yanıt bulacak
TBMM’de kurulan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, daha önce komisyona gelerek sunum yapan Google ve Facebook gibi şirketlere yöneltilen... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T11:58+0300
2022-01-14T11:58+0300
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google
facebook
instagram
tuncay özkan
hüseyin yayman
tiktok
youtube
meclis dijital mecralar komisyonu
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Dijital mecraların 'Türkiye’den ne kadar kazandığı ve Türkiye’ye ne kadar vergi ödediği' uzun zamandır merak edilen konuların başında geliyor. TBMM’de kurulan Dijital Mecralar Komisyonu’na gelen Google, Youtube ve Facebook gibi şirketlerin yöneticilerine de komisyonda bu sorular yöneltildi.Şirket yöneticileri kendilerine yöneltilen bazı sorulara yazılı olarak cevap vereceklerini belirterek komisyondan ayrıldı. Komisyonun dün gerçekleşen toplantısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan bu soruların yanıtlanıp yanıtlanmadığını komisyon başkanı Hüseyin Yayman’a sordu.Özkan’ın “Sorulara yanıt geldi mi ? Yani Google Türkiye'de kaç para kazanıyor, ne kadar vergi ödüyor, öğrenebildiniz mi?” ifadelerinin üzerine Hüseyin Yayman, “Onlarla bu hafta içinde tekrar görüştük ve pazartesi günü sorularımıza cevaplar gelecek. Hepsine cevap verecekler yani pazartesi gününden itibaren hem Google ve YouTube'dan hem de Facebook ve Instagram'dan komisyonumuzda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorulan sorulara cevaplar gelecek” yanıtını verdi.TikTok temsilcisi de TBMM'ye gelecekSon zamanlarda çokça dikkat çeken TikTok’un temsilcisinin de meclise geleceğini açıklayan Yayman “Bizim komisyonumuz son bir yılda pek çok toplantı yaptı. Facebook’un temsilcisi geldi; Google’un, YouTube’un temsilcisi geldi. Önümüzdeki hafta 20 Ocak'ta TikTok'un temsilcisi gelecek, sonra da Aile Bakanı'nı da burada misafir edeceğiz” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/google-ve-youtube-yetkilileri-mecliste-milletvekillerini-bilgilendirdi-1051381994.html
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google, facebook, instagram, tuncay özkan, hüseyin yayman, tiktok, youtube, meclis dijital mecralar komisyonu

‘Google, Youtube ve Facebook Türkiye’den ne kadar kazanıyor?’ sorusu, pazartesi yanıt bulacak

11:58 14.01.2022
© AAdijital mecralar
dijital mecralar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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TBMM’de kurulan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, daha önce komisyona gelerek sunum yapan Google ve Facebook gibi şirketlere yöneltilen soruların cevaplarının pazartesi gününden itibaren TBMM'ye geleceğini açıkladı.
Dijital mecraların 'Türkiye’den ne kadar kazandığı ve Türkiye’ye ne kadar vergi ödediği' uzun zamandır merak edilen konuların başında geliyor. TBMM’de kurulan Dijital Mecralar Komisyonu’na gelen Google, Youtube ve Facebook gibi şirketlerin yöneticilerine de komisyonda bu sorular yöneltildi.
Şirket yöneticileri kendilerine yöneltilen bazı sorulara yazılı olarak cevap vereceklerini belirterek komisyondan ayrıldı. Komisyonun dün gerçekleşen toplantısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan bu soruların yanıtlanıp yanıtlanmadığını komisyon başkanı Hüseyin Yayman’a sordu.
Özkan’ın “Sorulara yanıt geldi mi ? Yani Google Türkiye'de kaç para kazanıyor, ne kadar vergi ödüyor, öğrenebildiniz mi?” ifadelerinin üzerine Hüseyin Yayman, “Onlarla bu hafta içinde tekrar görüştük ve pazartesi günü sorularımıza cevaplar gelecek. Hepsine cevap verecekler yani pazartesi gününden itibaren hem Google ve YouTube'dan hem de Facebook ve Instagram'dan komisyonumuzda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorulan sorulara cevaplar gelecek” yanıtını verdi.

TikTok temsilcisi de TBMM'ye gelecek

Son zamanlarda çokça dikkat çeken TikTok’un temsilcisinin de meclise geleceğini açıklayan Yayman “Bizim komisyonumuz son bir yılda pek çok toplantı yaptı. Facebook’un temsilcisi geldi; Google’un, YouTube’un temsilcisi geldi. Önümüzdeki hafta 20 Ocak'ta TikTok'un temsilcisi gelecek, sonra da Aile Bakanı'nı da burada misafir edeceğiz” ifadesini kullandı.
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